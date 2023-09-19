«Траст» продал акции «Балтийского лизинга» дороже стартовой цены в 1,3 раза

«Продажа „Балтийского лизинга“ по цене, превышающей стартовую более, чем на 30%, в очередной раз показывает, что „Траст“ для каждой компании в портфеле выбирает наилучшую из возможных стратегий управления. За 2022 год под нашим управлением компания заработала на 25% больше, чем в 2021 году, — 3,8 млрд рублей. Банк эффективно управляет как финансовыми компаниями, так и промышленными, сельскохозяйственными, животноводческими предприятиями. Важно, что мы продаем их профильному, заинтересованному в развитии инвестору, как и в случае с „Балтийским лизингом“, — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов „Траст“ Александр Соколов.