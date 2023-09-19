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Updated Сегодня, 10:15

Москвич допустил промах, но стал первым

Стрельцов завоевал золото на Чемпионате России по биатлону в Тюмени

19 сентября 2023, 10:13
Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки
Москвич допустил промах, но стал первым
Состоялась заключительная мужская гонка Чемпионата России по биатлону.
Сюжет
Биатлон

Чемпионат России по летнему биатлону стартовал в Тюмени 16 сентября на базе «Жемчужины Сибири». На лыжероллерной трассе соревновались более 130 спортсменов из 18 регионов России. 19 сентября, в завершающий день соревнований, биатлонисты пробежали 20 километров.

Бронзу завоевал представитель Татарстана Евгений Емерхонов. Второе место занял уроженец Саратова Никита Поршнев.

Победителем соревнований с результатом 51 минута и 9 секунд стал москвич Кирилл Стрельцов. Спортсмен допустил один промах и опередил Поршнева, который также промахнулся единожды, на 2.8 секунды.

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#Спорт#Тюмень#Новости тюмени#Биатлон#Чемпионат#Чемпионат России#Летний биатлон#Любовь Селезнева
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