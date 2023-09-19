Стрельцов завоевал золото на Чемпионате России по биатлону в Тюмени

Чемпионат России по летнему биатлону стартовал в Тюмени 16 сентября на базе «Жемчужины Сибири». На лыжероллерной трассе соревновались более 130 спортсменов из 18 регионов России. 19 сентября, в завершающий день соревнований, биатлонисты пробежали 20 километров.