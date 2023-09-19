Сборку прототипа нового газотурбинного двигателя в Тюмени запланировали на 2024 год

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Приступить к сборке прототипа нового газотурбинного двигателя на заводе «Тюменские моторостроители» запланировано в начале следующего года. Отечественный двигатель мощностью 16 мегаватт в обозримом будущем должен прийти на смену иностранным. Планами с «ТАСС» поделился губернатор Тюменской области Александр Моор во время Промышленно-энергетического форума TNF.
Тема форума в этом году — «Обеспечение технологического суверенитета в нефтегазе». На площадке завод «Тюменские моторостроители» представил макет нового газотурбинного двигателя.
«Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования. На начало 2024 года планируется этап сборки основного прототипа», — рассказал Моор.
Также губернатор отметил, что этот двигатель обладает высокими экологическими и технико-экономическими характеристиками. Серийное производство планируется начать в 2026–2027 годах.