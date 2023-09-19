Сборку прототипа нового газотурбинного двигателя в Тюмени запланировали на 2024 год

Приступить к сборке прототипа нового газотурбинного двигателя на заводе «Тюменские моторостроители» запланировано в начале следующего года. Отечественный двигатель мощностью 16 мегаватт в обозримом будущем должен прийти на смену иностранным. Планами с «ТАСС» поделился губернатор Тюменской области Александр Моор во время Промышленно-энергетического форума TNF.