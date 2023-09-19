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Макет двигателя представили на форуме TNF

Сборку прототипа нового газотурбинного двигателя в Тюмени запланировали на 2024 год

19 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
Макет двигателя представили на форуме TNF
На Промышленно-энергетическом форуме TNF был представлен прототип нового газотурбинного двигателя. Губернатор Тюменской области рассказал о нем поподробнее.

Приступить к сборке прототипа нового газотурбинного двигателя на заводе «Тюменские моторостроители» запланировано в начале следующего года. Отечественный двигатель мощностью 16 мегаватт в обозримом будущем должен прийти на смену иностранным. Планами с «ТАСС» поделился губернатор Тюменской области Александр Моор во время Промышленно-энергетического форума TNF.

Тема форума в этом году — «Обеспечение технологического суверенитета в нефтегазе». На площадке завод «Тюменские моторостроители» представил макет нового газотурбинного двигателя.

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«Он должен заменить выработавшие ресурс иностранные аналоги, которые на сегодняшний момент еще используются в нефтегазовой сфере. На сегодня полностью разработана конструкторская документация ТМ-16, идет процесс прототипирования. На начало 2024 года планируется этап сборки основного прототипа», — рассказал Моор.

Также губернатор отметил, что этот двигатель обладает высокими экологическими и технико-экономическими характеристиками. Серийное производство планируется начать в 2026–2027 годах.

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#Технологии#Тюменская область#Производство#Александр Моор#Губернатор#Форум#Завод#Любовь Селезнева
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