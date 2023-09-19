Поставщик крупных тюменских агрокомпаний игнорирует безопасность зерна

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Организация работает в Тюменской области уже 14 лет и поставляет кормовое зерно крупным сельскохкомпаниям региона.
«Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию зерна пшеницы фуражной (4000 тонн) урожая 2022 года, оформленной ООО „Дружба-Нива“. Декларация принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствует нормативный документ, регламентирующий правила отбора проб», — сообщает пресс-служба тюменского Россельхознадзора.
Известно, что ООО «Дружба-Нива» участвовала в 15 торгах и выполнила 2 госконтракта.
По данным СБИС, тюменская компания не испытывает финансовых трудностей. Ранее она выполнила госконтракт с «Боровской птицефабрикой» и сельхозпредприятием «Голышмановское». Выручка организации за последние 5 лет составляет в среднем 110 млн рублей в год.
Стоит отметить, что в августе подобные проблемы с документами были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н). Специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна и продуктов его переработки. Установлен факт нахождения в обращении партии зерна гороха, которое не прошло всех необходимых испытаний.