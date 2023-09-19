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Сбор урожая

Поставщик крупных тюменских агрокомпаний игнорирует безопасность зерна

19 сентября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Сбор урожая
Тюменская агрокомпания «Дружба-Нива», выпустила в оборот 4000 тонн зерна, не проверенного на пестициды. В регионе 59 фирм допустили подобные нарушения.

Организация работает в Тюменской области уже 14 лет и поставляет кормовое зерно крупным сельскохкомпаниям региона.

«Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию зерна пшеницы фуражной (4000 тонн) урожая 2022 года, оформленной ООО „Дружба-Нива“. Декларация принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствует нормативный документ, регламентирующий правила отбора проб», — сообщает пресс-служба тюменского Россельхознадзора.

Известно, что ООО «Дружба-Нива» участвовала в 15 торгах и выполнила 2 госконтракта.

По данным СБИС, тюменская компания не испытывает финансовых трудностей. Ранее она выполнила госконтракт с «Боровской птицефабрикой» и сельхозпредприятием «Голышмановское». Выручка организации за последние 5 лет составляет в среднем 110 млн рублей в год.

Стоит отметить, что в августе подобные проблемы с документами были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н). Специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна и продуктов его переработки. Установлен факт нахождения в обращении партии зерна гороха, которое не прошло всех необходимых испытаний.

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#Общество#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Тюменцы#Зерновые культуры
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