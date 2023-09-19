Поставщик крупных тюменских агрокомпаний игнорирует безопасность зерна

Стоит отметить, что в августе подобные проблемы с документами были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н). Специалисты тюменского Россельхознадзора проверили качество и безопасность зерна и продуктов его переработки. Установлен факт нахождения в обращении партии зерна гороха, которое не прошло всех необходимых испытаний.