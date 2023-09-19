После заседания Центробанка Банк ДОМ. РФ первым повысил доходность по вкладам

При размещении средств в размере от 1 миллиона рублей на 3 месяца доходность по вкладу в Банке ДОМ.РФ составит 11,7 процента (+0,4 п. п.). Если клиент размещает средства на полгода, то будет действовать ставка 11,8 процента (+0,3 п. п.), а на 1 год — 12 процентов (+0,3 п. п.). Делая вклад сроком на полтора года — 12,2 процента (+0,3 п. п), на два года — 12,3 процента (+0,3 п. п.).