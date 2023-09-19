После заседания Центробанка Банк ДОМ. РФ первым повысил доходность по вкладам

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В сообщении регулятора сказано, что данные меры вызваны необходимостью ограничить масштабы отклонения инфляции вверх от цели ее возвращения к 4 процентам в следующем году.
Банк ДОМ.РФ в ответ на повышение ключевой ставки Центробанка повысил процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой Дом» почти на 0,5 процента. Стоит отметить, что это первый в России банк, отреагировавший таким образом на решение регулятора.
При размещении средств в размере от 1 миллиона рублей на 3 месяца доходность по вкладу в Банке ДОМ.РФ составит 11,7 процента (+0,4 п. п.). Если клиент размещает средства на полгода, то будет действовать ставка 11,8 процента (+0,3 п. п.), а на 1 год — 12 процентов (+0,3 п. п.). Делая вклад сроком на полтора года — 12,2 процента (+0,3 п. п), на два года — 12,3 процента (+0,3 п. п.).
Доходность по накопительному счету поднимается до 11,3 процента, то есть на 1,3 п. п. Для клиентов, у которых открыты зарплатные счета в банке, размер надбавки составляет 0,2 п. п.
«Это уже второе за сентябрь повышение — по сравнению с началом месяца наши ставки стали выгоднее на 0,6–1,2 п. п. на разных сроках. На годовом сроке — одном из наиболее востребованных — увеличение составило 1 п. п. ровно. Ожидаем соответствующий рост спроса — по нашим оценкам, в среднем при повышении доходности на 0,5 п. п. объем открываемых депозитов увеличивается примерно на 15%», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Клиенты, открывающие вклад в Банке ДОМ.РФ, могут по своему усмотрению выбирать условия, руководствуясь своими потребностями и подходами к размещению. Величина процентной ставки зависит от разных факторов, включая периодичность выплаты процентов и возможность пополнять счет и снимать наличные.
Уточняется, что средства клиентов, сделавших вклады, застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Управлять вкладами можно с помощью различных функций мобильного банка. Например, таким образом можно открывать вклады, пополнять и снимать средства.