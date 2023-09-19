Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы могут заразиться новым штаммом коронавируса «Пирола». Он более опасный, чем «Омикрон». Специалисты предполагают, что вирус доберется до российских регионов в начале октября, а пик придется на ноябрь. Пока инфекция обнаружена в десяти странах Европы. Западные специалисты назвали его гипермутантом.