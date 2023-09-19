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Масочный режим в больницах

Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ

19 сентября 2023, 11:17
Фото: 1MI
Масочный режим в больницах
В больницах областной столицы посетителям рекомендуют надевать медицинские маски. Масочный режим начал действовать из-за роста заболеваемости ОРВИ.

На данный момент маски надевают пациенты в поликлиниках 5, 12 и 17.

«На данный момент мы рекомендуется надевать маску из-за всплеска ОРВИ», — сообщил администратор в поликлинике №5.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы могут заразиться новым штаммом коронавируса «Пирола». Он более опасный, чем «Омикрон». Специалисты предполагают, что вирус доберется до российских регионов в начале октября, а пик придется на ноябрь. Пока инфекция обнаружена в десяти странах Европы. Западные специалисты назвали его гипермутантом.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Больницы
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