Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На данный момент маски надевают пациенты в поликлиниках 5, 12 и 17.
«На данный момент мы рекомендуется надевать маску из-за всплеска ОРВИ», — сообщил администратор в поликлинике №5.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы могут заразиться новым штаммом коронавируса «Пирола». Он более опасный, чем «Омикрон». Специалисты предполагают, что вирус доберется до российских регионов в начале октября, а пик придется на ноябрь. Пока инфекция обнаружена в десяти странах Европы. Западные специалисты назвали его гипермутантом.