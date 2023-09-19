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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 19 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 19 сентября

19 сентября 2023, 03:09
Фото: 1MI
В Тюменской области во вторник, 19 сентября, ожидаются облачная погода и кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Скорость юго-западного ветра составит 6-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем термометры покажут +20…+22, в ночные часы +3…+8.

В Тюмени во вторник пройдет при переменной облачности, вероятны кратковременные дожди. Утром температура воздуха составит +9…+12, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. К полудню столбики термометров поднимутся до +17…+19, ожидается дождь, ветер усилится до 10-12 м/с. В ночные и вечерние часы термометры не опустятся ниже +11…+13, скорость юго-западного ветра с переходом на северо-западный составит 5-7 м/с, вероятны осадки в виде дождя.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 3 до 6. Восход в 6:16, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 30 минут.

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В Тобольске день пройдет при переменной облачности, в ночные часы вероятны дожди. Утром термометры покажут +6…+7, скорость южного ветра составит 2 м/с. Днем ожидается +19…+21, усиление ветра до 6-10 м/с. В ночные и вечерние часы термометры покажут +11…+12, ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 8-10 м/с.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 3 до 6. Восход в 6:05, закат в 18:36, продолжительность дня 12 часов 31 минута.

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В Заводоуковске день пройдет при переменной облачности, в ночные часы пройдут дожди. Утром термометры покажут +6…+8, скорость южного ветра составит 3-5 м/с. Днем температура воздуха составит +19…+22, скорость южного ветра с переходом на юго-западный ветра до 8-11 м/с. В ночные и вечерние часы ожидается +11…+12, дожди, ветер сменит направление на западное и северо-западное, его скорость составит 3-9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 3 до 6. Восход в 6:12, закат в 18:42, продолжительность дня 12 часов 30 минут.

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В Ялуторовске день пройдет при переменной облачности, в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя. Утром термометры покажут +6…+7, скорость южного ветра составит 3-5 м/с. Днем ожидается +19…+21, усиление юго-западного ветра до 8-10 м/с. В ночные и вечерние часы термометры покажут +11…+12, ветер сменит направление на западное и северо-западное, его скорость составит 4-7 м/с. Ночью ожидаются дожди.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 3 до 6. Восход в 6:13, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 30 минут.

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В Ишиме вторник, 19 сентября, пройдет без осадков. Утром ожидается штиль и температура воздуха +6…+8. В полудню потеплеет до +19…+21, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 9 м/с. В темное время суток термометры не опустятся ниже +10…+13. Вечером будет дуть южный ветер со скоростью 6 м/с, ночью ожидается штиль.

УФ-индекс 3 балла, геомагнитная активность от 3 до 6. Восход в 6:01, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 29 минут.

#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Ишимский район#Заводоуковск
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