Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 19 сентября

В Ишиме вторник, 19 сентября, пройдет без осадков. Утром ожидается штиль и температура воздуха +6…+8. В полудню потеплеет до +19…+21, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 9 м/с. В темное время суток термометры не опустятся ниже +10…+13. Вечером будет дуть южный ветер со скоростью 6 м/с, ночью ожидается штиль.