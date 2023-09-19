Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью

Теперь Александр переехал в Тюменскую область. Он отмечает, что его пугает политическая ситуация в стране, вопрос беженцев и сексуального воспитания в детских садах и школах. По его словам, в Германии промышленность приходит в упадок, а именно предприятия, которые являются основой немецкой экономики, сообщает издание NEFT.