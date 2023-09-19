Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Теперь Александр переехал в Тюменскую область. Он отмечает, что его пугает политическая ситуация в стране, вопрос беженцев и сексуального воспитания в детских садах и школах. По его словам, в Германии промышленность приходит в упадок, а именно предприятия, которые являются основой немецкой экономики, сообщает издание NEFT.
На фоне экономических трудностей ФРГ, Россия кажется островком спокойствия, но пока не перевёз сюда жену, детей и внуков. Работать и жить он планирует в новом поселке для немцев, который построят в Тюменской области. Сюда же направятся множество его знакомых.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область едут граждане Германии, в регионе планируется построить для них поселок и индустриальный парк.