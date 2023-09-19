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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Рабочие на производственном комплексе

Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью

19 сентября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Рабочие на производственном комплексе
В начале 1990-х годов Александр Люст переехал в Германию из СССР. Он успел поработать в разных организациях, в том числе был менеджером в отеле в Бразилии, телефонным мастером, строителем.

Теперь Александр переехал в Тюменскую область. Он отмечает, что его пугает политическая ситуация в стране, вопрос беженцев и сексуального воспитания в детских садах и школах. По его словам, в Германии промышленность приходит в упадок, а именно предприятия, которые являются основой немецкой экономики, сообщает издание NEFT.

Александр ЛюстАлександр Люст
Александр Люст
Фото: NEFT

На фоне экономических трудностей ФРГ, Россия кажется островком спокойствия, но пока не перевёз сюда жену, детей и внуков. Работать и жить он планирует в новом поселке для немцев, который построят в Тюменской области. Сюда же направятся множество его знакомых.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область едут граждане Германии, в регионе планируется построить для них поселок и индустриальный парк.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Переселенцы
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