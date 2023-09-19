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Не самая лучшая: Тобольск обошел Тюмень в значимом рейтинге

Не самая лучшая: Тобольск обошел Тюмень в значимом рейтинге

19 сентября 2023, 05:52
Фото: 1MI
Согласно исследованию Уральского института управления РАНХиГС — филиала РАНХиГС, по динамике численности населения, объему отгруженных товаров собственного производства, объему инвестиций, доходов бюджетов, размеру средней заработной платы и ряду других показателей областная столица заняла 3 место

Лидером рейтинга стал Тобольск (значение индекса — 64,41 балла) — таких показателей городу удалось достичь благодаря стремительному промышленному развитию города и его превращению в туристический центр российского масштаба.

Второе место занял нефтедобывающий Уватский район (55,85 балла). На третьем месте находится Тюмень (53,74 балла).

Среди сельских поселений лучшими показатели социально-экономической устойчивости оказались у Сорокинского района (36,30 балла). В общем рейтинге он занял 4-е место, опередив густонаселенный Тюменский район (36,05 балла) и целый ряд городов — Ялуторовск (33,13 балла), Заводоуковск (32,46 балла), Ишим (30,45 балла).

Аутсайдером рейтинга стал Юргинский район — муниципалитет набрал лишь 20,6 балла.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-20 самых успешных субъектов России по рынку труда по итогам 2022 года. Регион занял 11 место набрав 74,3 балла из 100 возможных.

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