На чем будут летать тюменцы? Ил-114 появятся в аэропортах не раньше 2026 года

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
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Updated Сегодня, 19:01
Тюменцы пока не смогут воспользоваться новыми отечественными самолётами. Стало известно об остановке летных испытаний и сертификационных работ с двигателем, сообщает «Коммерсант». По данным издания «Новые Известия», переносятся и поставки вертолетов Ми-38 со сходным мотором ТВ7-117. На данный момент производитель «ОДК-Климов» загружен госконтрактами, их поставят не ранее 2026 года. На грани срыва оказались практически все программы по внедрению новых гражданских лайнеров. Они должны заменить Боинги и Аэрбасы.
Пока не срывают графики производства по Ил-96 и региональному самолету «Ладога», однако это произошло только потому, их производство запланировано на 2025 год. С выпуском МС-21 тоже возникают проблемы, поскольку в его производстве сказывается недостаток деталей из российских композитов, их поставляла российская Umatex.
Слабым местом лайнера Ил-114-300 оказался двигатель ТВ7-117СТ. Он до сих пор не может пройти необходимые лётные испытания. Уже 5-й раз переносится вылет обновлённого Sukhoi Superjet, которому поставили новый двигатель. Не лучше ситуация и у Ту-214, на Казанском авиазаводе есть нехватка запчастей. В первой половине 2023 года в России было выпущено всего 2 гражданских самолета. Западные самолёты требуют всё больших капитальных затрат и ремонта, их число может серьёзно снизиться в 2025 году.
Ещё в самом начале 2022 года эксперт Вадим Лукашевич предупреждал: «У нас своих самолётов практически нет. „Суперджет“ — это для местных авиалиний». Их самих всего около 40 (рабочих машин). У них мало запчастей, есть проблемы с инженерами, которые могут их обслуживать. Бортовая электроника иностранная, двигатели — французские. Центральную часть двигателя, ту, где бортовая турбина, делает французская компания Snecma.
Лайнер ИЛ-114 не может производиться серийно, то же самое с МС-21. За 1,5 года стала только хуже, поскольку военное производство оттянуло на себя все остальное.
«Правительство РФ потребовало создать в России всего за два года авиапром советского масштаба, то есть увеличить выпуск гражданских самолетов в 46 раз! 5 самолетов должны выпустить в этом году, 40 — в 2024-м и 80 — в 2025-м, 120 — в 2026-м, 200 — в 2028-м, более 230 — в 2030-м», — сообщил эксперт Вадим Лукашевич.
В 80-х годах в СССР производили каждый год около 60–70 гражданских самолетов. По правительственному плану самым массовым теперь должен стать среднемагистральный лайнер МС-21: 72 машины в год. Ил-114-300 к 2030 году должен достичь уровня в 70 машин. Но в это пока верится в с трудом.