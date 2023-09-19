На чем будут летать тюменцы? Ил-114 появятся в аэропортах не раньше 2026 года

Слабым местом лайнера Ил-114-300 оказался двигатель ТВ7-117СТ. Он до сих пор не может пройти необходимые лётные испытания. Уже 5-й раз переносится вылет обновлённого Sukhoi Superjet, которому поставили новый двигатель. Не лучше ситуация и у Ту-214, на Казанском авиазаводе есть нехватка запчастей. В первой половине 2023 года в России было выпущено всего 2 гражданских самолета. Западные самолёты требуют всё больших капитальных затрат и ремонта, их число может серьёзно снизиться в 2025 году.