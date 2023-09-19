Медсестра тюменского наркодиспансера получила серьезные ожоги во время пожара

Медсесестра пострадала во время пожара в наркодиспансере ещё в 2019 году. Всё это время она пыталась взыскать с диспансера один миллион рублей, сообщает издание 72.ru. Центральный райсуд Тюмени в мае 2023 года удовлетворил требования медсестры частично, ей должны заплатить 700 тысяч рублей. В сентябре Тюменский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.