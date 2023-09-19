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В Тюмени суд присудил медсестре компенсацию

Медсестра тюменского наркодиспансера получила серьезные ожоги во время пожара

19 сентября 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Тюмени суд присудил медсестре компенсацию
Женщина почти четыре года судилась с медицинским учреждением, чтобы получить компенсацию.

Медсесестра пострадала во время пожара в наркодиспансере ещё в 2019 году. Всё это время она пыталась взыскать с диспансера один миллион рублей, сообщает издание 72.ru. Центральный райсуд Тюмени в мае 2023 года удовлетворил требования медсестры частично, ей должны заплатить 700 тысяч рублей. В сентябре Тюменский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Известно, что тюменка десять дней находилась в реанимации. До настоящего времени она не может жить полноценной жизнью, ее беспокоит кашель, тревожное состояние.

«Накануне пожара истец в отсутствие медицинских показаний, без уведомления дежурного врача, применила самостоятельно к пациенту меры физического стеснения, привязав его к кровати, не осуществила контроль за пациентом в период пожара, в результате он погиб», — сообщает издание.

Против медсестры было возбуждено уголовное дело, которое закрыли за истечением срока давности.

Ранее «Наш город» сообщал, что пожар в тюменском наркологическом диспансере произошел 14 декабря 2019 года. Здесь погиб один человек, ещё 116 были эвакуированы из здания. Врачи ОКБ №1 были госпитализированы 12 пострадавших.

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