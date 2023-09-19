Медсестра тюменского наркодиспансера получила серьезные ожоги во время пожара

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Медсесестра пострадала во время пожара в наркодиспансере ещё в 2019 году. Всё это время она пыталась взыскать с диспансера один миллион рублей, сообщает издание 72.ru. Центральный райсуд Тюмени в мае 2023 года удовлетворил требования медсестры частично, ей должны заплатить 700 тысяч рублей. В сентябре Тюменский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.
Известно, что тюменка десять дней находилась в реанимации. До настоящего времени она не может жить полноценной жизнью, ее беспокоит кашель, тревожное состояние.
«Накануне пожара истец в отсутствие медицинских показаний, без уведомления дежурного врача, применила самостоятельно к пациенту меры физического стеснения, привязав его к кровати, не осуществила контроль за пациентом в период пожара, в результате он погиб», — сообщает издание.
Против медсестры было возбуждено уголовное дело, которое закрыли за истечением срока давности.
Ранее «Наш город» сообщал, что пожар в тюменском наркологическом диспансере произошел 14 декабря 2019 года. Здесь погиб один человек, ещё 116 были эвакуированы из здания. Врачи ОКБ №1 были госпитализированы 12 пострадавших.