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Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние

Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние

19 сентября 2023, 05:17
Фото: Евгений Бушуев
Жители Тюмени сегодня ночью вновь наблюдали северное сияние. Редкое для юга Тюменской области явление было зафиксировано около полуночи.
Видео: Евгений Бушуев

По словам тюменского фотографа Евгения Бушуева, ему удалось поймать кадры северного сияния в районе деревни Решетниково.

«В прошлую солнечную бомбежку я сокрушался, что надо было селфануться на фоне сияния, как в Териберке было. Ну что ж, оказывается, снаряд в лёгкую бьет два раза в одну воронку. Вижу пост от AstroAlert, мол, сегодня ожидается сияние. 9 вечера — ничего, 10 вечера — ничего. Уставший был, уснул случайно, снится мне, что на паутинке на меня спустился клещ и все начинают кричать „Женя, клещ!“. Резко просыпаюсь, проверяю небо — зеленая засветка. В этот раз глазами было просто отлично видно, для нашей широты. Некоторые столбы прям уходили глубоко вверх, очень красиво», — отметил Евгений Бушуев.
Фото: Евгений Бушуев

По словам тюменских астрономов, появление полярных сияний в ночь с 18 на 19 сентября было обусловлено прибытием к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем 16 сентября.

«При сохранении ясной погоды и отсутствии засветки (далеко за городом), над северным горизонтом можно было наблюдать всполохи и переливы зеленого и красного цвета. При съемке они выглядят ярче, чем видятся невооруженным взглядом», — отметили эксперты.
Фото: Тюмень с огоньком

Ранее «Наш Город» писал, что ранее северное сияние жители юга Тюменской области наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября, после чего на регион обрушилась сильнейшая магнитная буря. Сегодня, 19 сентября, также ожидается повышенная геомагнитная активность — геоудары магнитосферы достигнут 6 баллов.

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