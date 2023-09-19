Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние

Ранее «Наш Город» писал, что ранее северное сияние жители юга Тюменской области наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября, после чего на регион обрушилась сильнейшая магнитная буря. Сегодня, 19 сентября, также ожидается повышенная геомагнитная активность — геоудары магнитосферы достигнут 6 баллов.