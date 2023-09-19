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На матч с ФК "Родина" в Тюмени собралось 3500 зрителей.

Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша

19 сентября 2023, 07:19
Фото: ФК "Тюмень"
На матч с ФК "Родина" в Тюмени собралось 3500 зрителей.
Вчерашний матч между ФК «Тюмень» и ФК «Родина» заставил болельщиков понервничать не только на стадионе. После напряженной игры, полицейские устроили гостям схватки парочку голевых моментов.
Сюжет
Полиция

Вчерашний домашний матч МЕЛБЕТ-Первой лиги, в рамках которого «Тюмень» играла со столичной «Родиной», сибиряки отличились парочкой удалений и пенальти в свои ворота. Зрители были шокированы, когда на 48- минуте матча лучший снайпер «Тюмени» Евгений Татаринов впервые получил 2 желтые карточки и досрочно покинул поле.

Болельщики рвали и метали, однако тюменцам удалось собраться свести игру вничью. Итоговый счет матча 2:2.

Но на этом страсти не утихли, на выходе со стадиона уже поджидали сотрудники полиции, решившие проверить фанатов на причастность к прошедшему в минувшую пятницу националистическому маршу. Возможно причиной тому послужили шарфы, которыми осуждающие мигрантов молодые ребята закрывали лицо. Очень они напоминали классические футбольные.

«Ничего серьезного прямо не было. Молодежи какие-то вопросы позадавали и все», — рассказал «Нашему городу» тюменский болельщик.
Футбольных фанатов «Тюмени» проверили на причастность к националистическому маршу.
Видео: Читатель nashgorod.ru
«А ну-ка, давай-ка…»: в Тюмени разгорелся межнациональный конфликт
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Адвокат Павел Руснаков, рассуждая о выходе тюменцев с лозунгами против мигрантов, отмечал, что им скорее всего будет грозить административная статья. Однако возможен и вариант со статьей 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично.

Но, возвращаясь к футболу, отметим, что «Тюмень», набравшая к данному моменту 15 очков, впервые в сезоне опустилась на восьмое место. Первую пятёрку составляют: «Алания» (20 баллов), «Динамо» (18), «Акрон», «Торпедо» и «Сокол» (по 17).

Видео: ФК "Тюмень"

Далее тюменцы 23 сентября сыграют в Краснодаре с «Кубанью», занимающую предпоследнее место.

Ранее «Наш город» подробно разбирал межнациональный конфликт в Тюмени и выявлял причины ярой нелюбви некоторых тюменцев к мигрантам.

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