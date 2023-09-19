Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Вчерашний домашний матч МЕЛБЕТ-Первой лиги, в рамках которого «Тюмень» играла со столичной «Родиной», сибиряки отличились парочкой удалений и пенальти в свои ворота. Зрители были шокированы, когда на 48- минуте матча лучший снайпер «Тюмени» Евгений Татаринов впервые получил 2 желтые карточки и досрочно покинул поле.
Болельщики рвали и метали, однако тюменцам удалось собраться свести игру вничью. Итоговый счет матча 2:2.
Но на этом страсти не утихли, на выходе со стадиона уже поджидали сотрудники полиции, решившие проверить фанатов на причастность к прошедшему в минувшую пятницу националистическому маршу. Возможно причиной тому послужили шарфы, которыми осуждающие мигрантов молодые ребята закрывали лицо. Очень они напоминали классические футбольные.
«Ничего серьезного прямо не было. Молодежи какие-то вопросы позадавали и все», — рассказал «Нашему городу» тюменский болельщик.
Адвокат Павел Руснаков, рассуждая о выходе тюменцев с лозунгами против мигрантов, отмечал, что им скорее всего будет грозить административная статья. Однако возможен и вариант со статьей 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично.
Но, возвращаясь к футболу, отметим, что «Тюмень», набравшая к данному моменту 15 очков, впервые в сезоне опустилась на восьмое место. Первую пятёрку составляют: «Алания» (20 баллов), «Динамо» (18), «Акрон», «Торпедо» и «Сокол» (по 17).
Далее тюменцы 23 сентября сыграют в Краснодаре с «Кубанью», занимающую предпоследнее место.
Ранее «Наш город» подробно разбирал межнациональный конфликт в Тюмени и выявлял причины ярой нелюбви некоторых тюменцев к мигрантам.