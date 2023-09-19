Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша

Адвокат Павел Руснаков, рассуждая о выходе тюменцев с лозунгами против мигрантов, отмечал, что им скорее всего будет грозить административная статья. Однако возможен и вариант со статьей 282 УК РФ — действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично.