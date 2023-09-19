Экологический фестиваль «Я Планета» прошел в Тюмени

Уже второй год партнером экологического фестиваля выступает «Росводоканал Тюмень». При поддержке компании были изготовлены статуэтки для победителей и призеров конкурсов. Кроме того, обладателям номинации «Лучшая экосемья» вручили призы от водоканала, а волонтеры предприятия провели познавательный урок о воде.