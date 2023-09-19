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Экологический фестиваль «Я Планета» прошел в Тюмени

Экологический фестиваль «Я Планета» прошел в Тюмени

19 сентября 2023, 15:20
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В Тюмени подведены итоги экологического фестиваля «Я Планета». Участие в нем приняли дети и взрослые из 17 регионов России.

В рамках фестиваля, который нацелен на сохранение окружающей среды, прошли конкурсы видеофильмов на темы «Природа — мой друг» и «Лучшая экосемья» и диспуты. Здесь же работали просветительские площадки с мастер-классами.

На конкурс видеофильмов мы получили более 170 работ. Радует, что с каждым годом число и география участников нашего конкурса растет. В своих работах ребята не просто говорят о том, как они любят животных и природу, но и демонстрируют результаты реальных дел. А самое главное, учат взрослых бережно относиться к окружающему миру, — рассказала руководитель общественного движения «Живая планета» и вдохновитель экофестиваля Вера Пахомчик.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Уже второй год партнером экологического фестиваля выступает «Росводоканал Тюмень». При поддержке компании были изготовлены статуэтки для победителей и призеров конкурсов. Кроме того, обладателям номинации «Лучшая экосемья» вручили призы от водоканала, а волонтеры предприятия провели познавательный урок о воде.

Замечательный урок! Отлично выстроен с точки зрения методики: дети сами принимают активное участие, делают предположения, выводы, участвуют в экспериментах. Информация подается доступно, она нацелена на формирование важных экопривычек. Подарки, которые получил каждый участник урока, помогут закрепить полученные знания, — поделилась впечатлением педагог из города Челябинска Наталья Зародова.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Все участники урока были посвящены в «хранители воды». Подобные уроки волонтеры «Росводоканал Тюмень» ежемесячно проводят в школах города.

#Тюмень#Россия#Школа#Школьники#Экология#Росводоканал#Природа#Фестиваль#Призы#Окружающая среда#Победители#Анастасия Имамахметова#Планета
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