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Updated Сегодня, 04:26

Представители разных стран обсудят дальнейшее сотрудничество

Делегация Тюменской области участвует на выставке лесной промышленности в Алжире

19 сентября 2023, 04:24
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Представители разных стран обсудят дальнейшее сотрудничество
На выставку в Алжир отправились три Тюменских компании. Промышленники обсудят с иностранными коллегами варианты сотрудничества.

Международная выставка «Algeria WoodTech 2023» проходит в Алжире 18 по 21 сентября. В этом году делегация Тюменской области стала единственным представителем России.

Из Тюмени на выставку поехали три компании: ООО «ПК Леском», ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус».

В рамках мероприятия российские промышленники обзаведутся новыми контактами и обсудят дальнейшее сотрудничество с представителями зарубежных предприятий. Так, сегодня состоялась встреча с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем: он рассказал о тонкостях работы российских поставщиков в стране.

В выставке лесной промышленности принимают участие делегации из Турции, Марокко, Египта, Китая и других стран.

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#Экономика#Тюменская область#Правительство области#Производство#Выставка#Промышленность#Любовь Селезнева
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