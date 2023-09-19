Делегация Тюменской области участвует на выставке лесной промышленности в Алжире

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Международная выставка «Algeria WoodTech 2023» проходит в Алжире 18 по 21 сентября. В этом году делегация Тюменской области стала единственным представителем России.
Из Тюмени на выставку поехали три компании: ООО «ПК Леском», ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус».
В рамках мероприятия российские промышленники обзаведутся новыми контактами и обсудят дальнейшее сотрудничество с представителями зарубежных предприятий. Так, сегодня состоялась встреча с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем: он рассказал о тонкостях работы российских поставщиков в стране.
В выставке лесной промышленности принимают участие делегации из Турции, Марокко, Египта, Китая и других стран.