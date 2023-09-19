Делегация Тюменской области участвует на выставке лесной промышленности в Алжире

В рамках мероприятия российские промышленники обзаведутся новыми контактами и обсудят дальнейшее сотрудничество с представителями зарубежных предприятий. Так, сегодня состоялась встреча с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем: он рассказал о тонкостях работы российских поставщиков в стране.