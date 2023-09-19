Бархатный сезон: врач назвал отличия от летнего периода отдыха

— Если мы говорим о летнем отдыхе в июне–августе, то бархатный сезон — это сентябрь, октябрь. Для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем летний. Это связано с тем, что ультрафиолетовый индекс уменьшается, температура воздуха опускается до комфортных значений для человека, что снижает риск тепловых ударов и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.