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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Бархатный сезон: врач назвал отличия от летнего периода отдыха

19 сентября 2023, 08:41
Настало время осени, но это не означает, что те, кто еще не успел сходить в отпуск, упустили возможность отдохнуть на море по-летнему. Первая половина осени в южных регионах России — бархатный сезон.

Какие могут быть риски для здоровья в этот период и как защитить себя от них? Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал Константин Чайкин, врач-терапевт.

— В чем отличие бархатного сезона от летнего?

— Если мы говорим о летнем отдыхе в июне–августе, то бархатный сезон — это сентябрь, октябрь. Для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем летний. Это связано с тем, что ультрафиолетовый индекс уменьшается, температура воздуха опускается до комфортных значений для человека, что снижает риск тепловых ударов и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

— Можно ли находиться на солнце весь день во время отдыха на море в бархатный сезон?

— Погода в первой половине сентября не сильно отличается от конца августа. Поэтому нужно соблюдать все прежние меры предосторожности: оценивать время активности солнца, находиться в тени, носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем и поддерживать водный баланс.

— Действительно ли отдых в бархатный сезон полезнее, чем в середине лета? Почему?

— Нельзя сказать, что он полезнее, скорее безопаснее. В дополнение к факторам, которые могут негативно влиять на организм, нужно учитывать, что температура воды в море по-прежнему подходит для купания, но количество отдыхающих уменьшается из-за начала учебного года, а санитарные условия улучшаются, что снижает вероятность кишечных инфекций.

— Кому рекомендуется отдыхать на море именно в бархатный сезон?

— Прежде всего пациентам, страдающим кожными заболеваниями. Для этих пациентов ультрафиолетовый индекс играет важную роль при нахождении на солнце.

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