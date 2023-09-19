13 могил декабристов отреставрируют на Завальном кладбище в Тобольске

Кроме того, в рамках программы «Тобольск настоящий» на Завальном кладбище будут восстановлены 13 могил декабристов и других известных личностей. Часть из них планируется отреставрировать в этом году, часть — в следующем. Также в 2024 году в планах стоит благоустройство территории кладбища.