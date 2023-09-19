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Работы по благоустройству закончатся в следующем году

13 могил декабристов отреставрируют на Завальном кладбище в Тобольске

19 сентября 2023, 02:49
Фото: 1MI
Работы по благоустройству закончатся в следующем году
На старейшем в Тобольске кладбище захоронены декабристы. Работы по реставрации их могил планируется закончить в следующем году.

Глава Тобольска Максим Афанасьев напомнил, что этот год в Тобольске посвящен Михаилу Знаменскому — ученику декабриста Ивана Якушина. В школах пишут о нем сочинения и проводят открытые уроки, а в библиотеках можно прочесть книги, посвященные художнику-земляку.

Афанасьев сообщил, что пришло время главного события этого года, связанного с тобольским краеведом: место захоронения Михаила Знаменского будет отреставрировано. Инициативу установки нового памятного монумента изъявил исторический совет города. Там же определялись с концепцией, за основу которой было решено взять самое популярное изображение Знаменского.

Фото: Глава Тобольска Максим Афанасьев / Телеграм

Кроме того, в рамках программы «Тобольск настоящий» на Завальном кладбище будут восстановлены 13 могил декабристов и других известных личностей. Часть из них планируется отреставрировать в этом году, часть — в следующем. Также в 2024 году в планах стоит благоустройство территории кладбища.

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#Общество#Тобольск#Благоустройство#Реставрация#Памятники#Любовь Селезнева
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