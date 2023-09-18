Жительница Тюмени потеряла дом, отправила детей на СВО и борется с чиновниками

В этом доме она прожила с мужем и четырьмя детьми 36 лет. Все, что от него осталось — часть стены, разрушенная печка и пепелище. С 2016 года она стоит в очереди на получение квартиры, а пока временно живет в старом доме, в котором начал обваливаться потолок. Два ее сына ушли на СВО, а недавно власти заявили, что новое жилье она не получит, так как не хватает одного документа.