Жительница Тюмени потеряла дом, отправила детей на СВО и борется с чиновниками

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Жительница Тюмени Касиба Таирова потеряла свой единственный дом 1 января 2016 года. Как рассказывает «72.ru», единственное, что она успела сделать — забрать документы, надеть пальто и шапку и выползти на улицу. Шапка сгорела на голове.
В этом доме она прожила с мужем и четырьмя детьми 36 лет. Все, что от него осталось — часть стены, разрушенная печка и пепелище. С 2016 года она стоит в очереди на получение квартиры, а пока временно живет в старом доме, в котором начал обваливаться потолок. Два ее сына ушли на СВО, а недавно власти заявили, что новое жилье она не получит, так как не хватает одного документа.
Обратилась Касиба в администрацию спустя месяц после пожара. Там ей выдали список документов, чтобы встать в очередь на получение квартиры. В 2022 ее семья была на 182 месте в общем списке, а в категории «малоимущие» — на 152.
Все это время женщине приходилось скитаться: сначала жила у дочери в Тобольске, теперь — в Касьяново у сестры мужа. Дом не приватизирован, поэтому женщина опасается, что в любой момент может оказаться на улице.
Сама постройка большая, но жилая комната всего одна. Помещение, которое сочетает в себе и кухню, и спальню, женщина ремонтировала за счет пенсии и кредита. Остальная часть дома покрыта плесенью, все деревянные конструкции прогнили и могут обрушиться. Из администрации приходили с проверкой, заявили, что с домом все в порядке и добавили, что для получения нового жилья нужна справка о непригодности старого дома, о которой Касиба не знала. Для ее получения нужно провести экспертизу, стоимость которой составляет порядка 10 тысяч рублей.
В администрации объяснили, что Касиба не находится в списке на первоочередное получение жилья, хотя могла бы в него попасть, если бы в 2016 году ей сообщили о необходимости проведения экспертизы.