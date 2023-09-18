Жители Тюменской области сделают «Десять тысяч шагов к жизни»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Акция пройдёт 2 октября, об этом сообщает издание NEFT. Организаторы акции рассчитывают обратить внимание тюменцев к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. В мероприятии примут участие инструкторы ЗОЖ и ГТО.
Стоит отметить, что дистанция в 10 000 шагов рекомендована ВОЗ. Ожидается, что в акции примут участие почти 15 тысяч тюменцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что 17 сентября жители Тюмени пробежали «Кросс нации». Были выделены дистанции: 400 метров, 1 километр, 2 километра, 4 километра.