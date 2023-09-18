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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Пробежка участников соревнований

Жители Тюменской области сделают «Десять тысяч шагов к жизни»

18 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Пробежка участников соревнований
Жители областной столицы, поселка Богадинского в Тюменской области и Приобья в Югре пройдут дистанцию в 10 000 шагов.

Акция пройдёт 2 октября, об этом сообщает издание NEFT. Организаторы акции рассчитывают обратить внимание тюменцев к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. В мероприятии примут участие инструкторы ЗОЖ и ГТО.

Стоит отметить, что дистанция в 10 000 шагов рекомендована ВОЗ. Ожидается, что в акции примут участие почти 15 тысяч тюменцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что 17 сентября жители Тюмени пробежали «Кросс нации». Были выделены дистанции: 400 метров, 1 километр, 2 километра, 4 километра.

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