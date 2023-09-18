За полгода в Тюмень переехали 334 иностранца из дальнего зарубежья

Всего за полгода в Тюменскую область переехали 22 922 человека. За счет того, что часть тюменцев уехала, в общей сложности население в области увеличилось на 4 101 человека. По приросту населения Уральский федеральный округ оказался на втором месте после Ханты-Мансийского, где население увеличилось на 11 462 человека.