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В прошлом году желающих стать тюменцами было меньше

За полгода в Тюмень переехали 334 иностранца из дальнего зарубежья

18 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
В прошлом году желающих стать тюменцами было меньше
За полгода в Тюменскую область переехали почти 23 тысячи человек из других регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Всего за полгода в Тюменскую область переехали 22 922 человека. За счет того, что часть тюменцев уехала, в общей сложности население в области увеличилось на 4 101 человека. По приросту населения Уральский федеральный округ оказался на втором месте после Ханты-Мансийского, где население увеличилось на 11 462 человека.

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Как пишет «Вслух.ру», 18 528 человек приехали в Тюменскую область из других регионов. Из-за рубежа приехали 4 394 человека, а уехали — 1 557. Для сравнения, в прошлом году число прибывших составило 2 637 человек, а покинули страну более пяти тысяч.

Тюменцами в этом году стали 334 иностранца из стран дальнего зарубежья. В прошлом году в Тюмень приехали жить лишь 125 человек из-за пределов СНГ.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Статистика#Миграция#Любовь Селезнева
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