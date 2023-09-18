За полгода в Тюмень переехали 334 иностранца из дальнего зарубежья

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Всего за полгода в Тюменскую область переехали 22 922 человека. За счет того, что часть тюменцев уехала, в общей сложности население в области увеличилось на 4 101 человека. По приросту населения Уральский федеральный округ оказался на втором месте после Ханты-Мансийского, где население увеличилось на 11 462 человека.
Как пишет «Вслух.ру», 18 528 человек приехали в Тюменскую область из других регионов. Из-за рубежа приехали 4 394 человека, а уехали — 1 557. Для сравнения, в прошлом году число прибывших составило 2 637 человек, а покинули страну более пяти тысяч.
Тюменцами в этом году стали 334 иностранца из стран дальнего зарубежья. В прошлом году в Тюмень приехали жить лишь 125 человек из-за пределов СНГ.