Во втором блоке ТЭЦ-2 в Тюмени произошел пожар

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Об инциденте сообщил «Нашему городу» тюменец Сергей П. Он отметил, что в район улицы Широтной, 200 прибыли до 10 машин МЧС и 2 скорой помощи. Спасатели потушили второй энергоблок ТЭЦ-2.
«В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади 5 квадратных метров. К настоящему моменту горение ликвидировано», — сообщили в пресс-службе МЧС «Нашему городу».
Пострадавших нет. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что 15 сентября в тюменском селе Кугаево сгорел большой дом, погибли два человека. Общая площадь пожара составила порядка 130 квадратных метров.