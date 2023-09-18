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МЧС Тюменской области

Во втором блоке ТЭЦ-2 в Тюмени произошел пожар

18 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
МЧС Тюменской области
В областной столице на ТЭЦ-2 произошло возгорание. Загорелся генератор одного из энергоблоков.

Об инциденте сообщил «Нашему городу» тюменец Сергей П. Он отметил, что в район улицы Широтной, 200 прибыли до 10 машин МЧС и 2 скорой помощи. Спасатели потушили второй энергоблок ТЭЦ-2.

Фото: Читатель "Нашего города"
«В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади 5 квадратных метров. К настоящему моменту горение ликвидировано», — сообщили в пресс-службе МЧС «Нашему городу».

Пострадавших нет. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что 15 сентября в тюменском селе Кугаево сгорел большой дом, погибли два человека. Общая площадь пожара составила порядка 130 квадратных метров.

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