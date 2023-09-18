В зоне СВО тюменские военные нашли старые могилы

Тюменские военные нашли в зоне СВО заброшенные могилы советских солдат. В свободное от боев время они занимались их восстановлением.

Военнослужащие подразделения «Ермак» обнаружили в зоне специальной военной операции заброшенные могилы неизвестных солдат. Бойцы нашли время и занялись восстановлением надгробий. «Могилы находились в плачевном состоянии. По инициативе наших военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат», — сказал командир батальона «Ермак». Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области Военные разровняли и засыпали щебнем территорию, оформили ее камнями и привели в порядок могильные плиты. Читайте также: Большая часть реставрации Тюменских памятников оплачивается частными инвесторами Тюменские власти установят памятник главному разведчику СССР В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому