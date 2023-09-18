В зоне СВО тюменские военные нашли старые могилы

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Военнослужащие подразделения «Ермак» обнаружили в зоне специальной военной операции заброшенные могилы неизвестных солдат. Бойцы нашли время и занялись восстановлением надгробий.
«Могилы находились в плачевном состоянии. По инициативе наших военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат», — сказал командир батальона «Ермак».
Военные разровняли и засыпали щебнем территорию, оформили ее камнями и привели в порядок могильные плиты.