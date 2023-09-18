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В зоне СВО тюменские военные нашли старые могилы

В зоне СВО тюменские военные нашли старые могилы

18 сентября 2023, 05:47
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменские военные нашли в зоне СВО заброшенные могилы советских солдат. В свободное от боев время они занимались их восстановлением.

Военнослужащие подразделения «Ермак» обнаружили в зоне специальной военной операции заброшенные могилы неизвестных солдат. Бойцы нашли время и занялись восстановлением надгробий.

«Могилы находились в плачевном состоянии. По инициативе наших военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат», — сказал командир батальона «Ермак».
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Военные разровняли и засыпали щебнем территорию, оформили ее камнями и привели в порядок могильные плиты.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Памятники#СВО#Любовь Селезнева
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