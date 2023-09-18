В тюменских районах Ново-Патрушево и Московском тракте автобусы переполнены

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Большое количество людей скапливается на остановках в Ново-Патрушево и на Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр.
В Ново-Патрушево действует автобус №28 и маршрутки. Утром большинство из них переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.
«84-я маршрутка заполняется утром полностью и идёт через Червишевский тракт. 65-я тоже переполнена в час пик», — сообщила «Нашему городу» тюменка Анастасия Р.
Похожая ситуация и на Московском тракте. Автобусы вынуждены просто проезжать остановки.
«Как уехать в центр с Московского тракта? По утрам там вообще маршрутки не останавливаются, они просто переполнены. В город просто не уехать», — сообщила «Нашему городу» Вера О.
Ранее чиновники администрации Тюмени отметили, что по факту срывов рейсов маршрутов №77 к перевозчикам применяют меры. Вопрос стоит на контроле и решается в департаменте дорожной инфраструктуры.