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Городской транспорт Тюмени

В тюменских районах Ново-Патрушево и Московском тракте автобусы переполнены

18 сентября 2023, 17:18
Фото: 1MI
Городской транспорт Тюмени
Жители города сообщают о серьёзных проблемах в работе общественного транспорта. Осенью поток пассажиров резко увеличился.

Большое количество людей скапливается на остановках в Ново-Патрушево и на Московском тракте. Летом существующие маршруты справлялись с потоком пассажиров, но теперь в часы пик людям сложно ухать в центр.

Фото: 1MI

В Ново-Патрушево действует автобус №28 и маршрутки. Утром большинство из них переполнены, пассажирам приходится ждать другой автобус.

«84-я маршрутка заполняется утром полностью и идёт через Червишевский тракт. 65-я тоже переполнена в час пик», — сообщила «Нашему городу» тюменка Анастасия Р.

Похожая ситуация и на Московском тракте. Автобусы вынуждены просто проезжать остановки.

«Как уехать в центр с Московского тракта? По утрам там вообще маршрутки не останавливаются, они просто переполнены. В город просто не уехать», — сообщила «Нашему городу» Вера О.

Ранее чиновники администрации Тюмени отметили, что по факту срывов рейсов маршрутов №77 к перевозчикам применяют меры. Вопрос стоит на контроле и решается в департаменте дорожной инфраструктуры.

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#Общество#Александр Мязин#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы
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