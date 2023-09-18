В Тюмени продают автомобильный номер из США с изображением Мэрилин Монро за 19 млн

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
На номере дата её рождения. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. Номер был выдан в Los Angeles California и зарегистрирован в США, по мнению автора объявления он является единственным в своём роде. Подобные изображения в интернете не индексировались.
Продавец сообщил, что номер был снят с автомобиля из ОАЭ. Он подчеркнул, что торг невозможен.
Ранее «Наш город» сообщил, что тюменские онлайн-магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15. Продавцы отмечают, что цена на аппарат будет от 150 до 200 тысяч рублей.