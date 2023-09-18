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Покупка-продажа в Тюмени

В Тюмени продают автомобильный номер из США с изображением Мэрилин Монро за 19 млн

18 сентября 2023, 16:37
Фото: 1MI
Покупка-продажа в Тюмени
В областной столице продают американский номер на машину с изображением Мэрилин Монро. Его оценивают аж в 19 млн рублей.

На номере дата её рождения. Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений. Номер был выдан в Los Angeles California и зарегистрирован в США, по мнению автора объявления он является единственным в своём роде. Подобные изображения в интернете не индексировались.

Фото: Тюменец Игорь

Продавец сообщил, что номер был снят с автомобиля из ОАЭ. Он подчеркнул, что торг невозможен.

Ранее «Наш город» сообщил, что тюменские онлайн-магазины открыли предзаказ на новый iPhone 15. Продавцы отмечают, что цена на аппарат будет от 150 до 200 тысяч рублей.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
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