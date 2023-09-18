В Тюмени присяжные вынесли вердикт полицейскому, которого обвинили в убийстве

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По данным следствия он несколько раз ударил ногами и руками мужа сестры, в этот момент он был пьян. Обвиняемый настаивал, что сделал это случайно, он пытался привести родственника в сознание. Его обвиняют в убийстве по неосторожности (ч.4 ст. 111 УК РФ).
«Как следует из материалов дела, 17 июля 2022 года Постников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи жилых домов по ул. Луковой СНТ „Медик“ г. Тюмени, на почве личных неприязненных отношений нанес знакомому мужчине множество ударов ногами, руками и тупым твердым предметом в область головы, грудной клетки и живота», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
В ходе заседания присяжные решили, что Ярослав Постников виновен в преступлении. На следующем заседании Ярослав Постников скажет последнее слово, а суд определит наказание для бывшего полицейского.
Ранее «наш город» сообщал, что 6 августа тюменец пытался убить свою сожительницу. Всё произошло в посёлке Винзили, в преступлении подозревают 52-летнего мужчину.