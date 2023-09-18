В Тюмени присяжные вынесли вердикт полицейскому, которого обвинили в убийстве

По данным следствия он несколько раз ударил ногами и руками мужа сестры, в этот момент он был пьян. Обвиняемый настаивал, что сделал это случайно, он пытался привести родственника в сознание. Его обвиняют в убийстве по неосторожности (ч.4 ст. 111 УК РФ).