В Тюмени для владельцев собак придумали новые штрафы

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
«Предлагается накладывать штраф в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям», — отмечается в тексте рассматриваемого законопроекта.
Более того, крупных собак будет запрещено выгуливаются без поводка и намордника, в противном случае владелец тоже заплатит от 1 до 3 тысяч рублей.
В прошлом году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч.