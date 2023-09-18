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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Собаки на улице

В Тюмени для владельцев собак придумали новые штрафы

18 сентября 2023, 12:09
Фото: Midjourney
Собаки на улице
Законопроект об агрессивных животных внесён в Тюменскую облдуму прокурором региона Владиславом Московских.
«Предлагается накладывать штраф в сумме от 1000 до 3000 рублей за непресечение проявления агрессии со стороны домашних животных по отношению к окружающим людям», — отмечается в тексте рассматриваемого законопроекта.

Более того, крупных собак будет запрещено выгуливаются без поводка и намордника, в противном случае владелец тоже заплатит от 1 до 3 тысяч рублей.

В прошлом году с улиц областной столицы было отловлено порядка полутора тысяч бездомных собак и кошек. Для сравнения, двумя годами ранее — более 2,2 тысяч.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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