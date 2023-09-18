В Тобольске у Вечного огня появился стихийный мемориал Евгению Пригожину

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину ранее появился на танке Т-72 в сквере 8 микрорайона Тобольска. Местные бойцы отдали дань памяти погибшим, об этом 25 августа сообщал «Наш город». Ранее президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в Тверской области. Он сообщил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым.