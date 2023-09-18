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Цветы у мемориала погибших

В Тобольске у Вечного огня появился стихийный мемориал Евгению Пригожину

18 сентября 2023, 18:11
Фото: 1MI
Цветы у мемориала погибших
Теперь в центре города стоит мемориал памяти погибшему Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщает паблик ВК «Типичный Тобольск».

Здесь поставили постамент, фотографии погибших и большую букву Z. Неизвестные принесли сюда свежие цветы.

Фото: ВК "Типичный Тобольск"

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину ранее появился на танке Т-72 в сквере 8 микрорайона Тобольска. Местные бойцы отдали дань памяти погибшим, об этом 25 августа сообщал «Наш город». Ранее президент РФ выразил соболезнования семьям погибших в Тверской области. Он сообщил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым.

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#Погибшие#Мемориал#Вечный огонь#Мемориальная доска
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