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Работы по возрождению природного водоема ведет застройщик — «Брусника».

«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое

18 сентября 2023, 06:39
Фото: nashgorod.ru
Работы по возрождению природного водоема ведет застройщик — «Брусника».

В Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое

В Тюмени завершается рекультивация озера Тихое. Работы по возрождению природного водоема ведет застройщик — «Брусника».

В Тюмени завершается рекультивация озера Тихое. Ранее водоем пребывал в упадке и на городском уровне обсуждался вопрос об исчезновении этого природного объекта. Однако, благодаря работе «Брусники», озеро удалось сохранить и превратить его в одно из красивейших мест Тюмени.

Озеро Тихое в Тюмени. Озеро Тихое в Тюмени.
Озеро Тихое в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru
«Мы спроектировали озеро таким образом, чтобы человек минимально влиял на него — поэтому здесь нельзя купаться или кататься на лодке. Это решение было принято сознательно, чтобы озеро стало местным „уголком“ природы. Для этого спуск к нему ограничили с помощью растений и рельефа», — объяснил Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.
Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.
Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Теперь здесь природа будет жить в ее естественном ритме, радуя жителей своей красотой, даря покой и умиротворение, а также сохраняя историю природного ландшафта Тюмени.

Вспоминая прошлое

Жители тюменской Зареки помнят, что ранее это озеро звалось Цыганским. Район начал застраиваться в начале 1950-х годов. На окраине жили селяне, которых постепенно, с переездом людей в город, сменил цыганский табор, отсюда и название.

До 2000-х годов на берегу озера еще были пляжи. Ситуация изменилась после того, как с началом 21-го века здесь сначала появилась автомойка, которая сливала свои стоки прямо в озеро, а затем на берегах началась основательная застройка, которая существенно повлияла на гидрологию местности — водоем стал мелеть и замусориваться, превратившись в лужу.

Местные жители пытались инициировать его очистку. На протяжении нескольких лет они обращались в разные инстанции, но ситуация не менялась. С мертвой точки дело сдвинулось, когда девелопер Брусника решил вернуть водоему прежнее значение и взял на себя ответственность по рекультивации озера.

Озеро-объект федерального значения. Нельзя просто так взять и начать его чистить. нам удалось все работы провести и подарить озеру новую жизнь благодаря в том числе активной поддержке властей», — говорит Корчагин.

Специалисты Брусники, Российского экологического общества, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и «ЭкоСтандарт Групп» провели большую подготовительную работу: исследовали почву и состав воды, изучили, в каком состоянии находятся флора и фауна, измерили глубину промерзания озера и определили, насколько велика толщина ила на дне. Исследования показали: из-за хаотичной застройки 90-х и начала 2000-х озеро утратило связь с рекой, ему стало нечем пополняться, кроме осадков и стоков. Его площадь значительно сократилась, а берега — заболотились.

Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.
Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.
Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.
Озеро Тихое ранее называлось Цыганским.
Фото: nashgorod.ru

Новое дыхание

4 года сотрудникам компании Брусника пришлось поработать, чтобы превратить некогда забытую всеми лужу в место притяжения горожан. Для этого было необходимо очистить берег от мусора и инвазивного клёна, мешавшего жизни других растений и пагубно влиявшего на флору озера.

После этого инженеры выстроили дамбу из грунта и попеременно осушили части озера, удалив донные отложения. Также были построены ходовые мостки, вокруг озера сформировали парк со смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками.

Новое дыхание озера Тихого и приближенной к нему территории. Новое дыхание озера Тихого и приближенной к нему территории.
Новое дыхание озера Тихого и приближенной к нему территории.
Фото: nashgorod.ru

В ходе работ была увеличена глубина озера, это исключило его полное промерзание. Даже зимой оно теперь будет оставаться «живым». Также в акватории озера высадили ивы, вязы, тополя, березы, кизильник, бузину, камыш, тростник, поточник, рогоз и осоку, каскадом спускающиеся к воде.

«Сейчас продолжается организация системы водного менеджмента: уже сделаны каскады дождевых садов, а после сдачи „Дома у Озера“ будут доделаны все инженерные коммуникации. Тогда дождевой сток проходя через систему инфильтрации будет направляться в озеро: оно получит естественный приток чистой воды для питания растений и поддержания жизни в нём», — объяснил директор Брусники.

Уже сейчас в озере тихом возятся караси и карпы, а по периметру красуются 80 000 растений 40 видов. А на фасаде, вблизи природного уголка, красуется умиротворяющий мурал, который появился также по инициативе Брусники.

Фото: nashgorod.ru
#Общество#Строительство#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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