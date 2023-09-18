«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
В Тюмени завершается рекультивация озера Тихое. Ранее водоем пребывал в упадке и на городском уровне обсуждался вопрос об исчезновении этого природного объекта. Однако, благодаря работе «Брусники», озеро удалось сохранить и превратить его в одно из красивейших мест Тюмени.
«Мы спроектировали озеро таким образом, чтобы человек минимально влиял на него — поэтому здесь нельзя купаться или кататься на лодке. Это решение было принято сознательно, чтобы озеро стало местным „уголком“ природы. Для этого спуск к нему ограничили с помощью растений и рельефа», — объяснил Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.
Теперь здесь природа будет жить в ее естественном ритме, радуя жителей своей красотой, даря покой и умиротворение, а также сохраняя историю природного ландшафта Тюмени.
Жители тюменской Зареки помнят, что ранее это озеро звалось Цыганским. Район начал застраиваться в начале 1950-х годов. На окраине жили селяне, которых постепенно, с переездом людей в город, сменил цыганский табор, отсюда и название.
До 2000-х годов на берегу озера еще были пляжи. Ситуация изменилась после того, как с началом 21-го века здесь сначала появилась автомойка, которая сливала свои стоки прямо в озеро, а затем на берегах началась основательная застройка, которая существенно повлияла на гидрологию местности — водоем стал мелеть и замусориваться, превратившись в лужу.
Местные жители пытались инициировать его очистку. На протяжении нескольких лет они обращались в разные инстанции, но ситуация не менялась. С мертвой точки дело сдвинулось, когда девелопер Брусника решил вернуть водоему прежнее значение и взял на себя ответственность по рекультивации озера.
Озеро-объект федерального значения. Нельзя просто так взять и начать его чистить. нам удалось все работы провести и подарить озеру новую жизнь благодаря в том числе активной поддержке властей», — говорит Корчагин.
Специалисты Брусники, Российского экологического общества, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и «ЭкоСтандарт Групп» провели большую подготовительную работу: исследовали почву и состав воды, изучили, в каком состоянии находятся флора и фауна, измерили глубину промерзания озера и определили, насколько велика толщина ила на дне. Исследования показали: из-за хаотичной застройки 90-х и начала 2000-х озеро утратило связь с рекой, ему стало нечем пополняться, кроме осадков и стоков. Его площадь значительно сократилась, а берега — заболотились.
4 года сотрудникам компании Брусника пришлось поработать, чтобы превратить некогда забытую всеми лужу в место притяжения горожан. Для этого было необходимо очистить берег от мусора и инвазивного клёна, мешавшего жизни других растений и пагубно влиявшего на флору озера.
После этого инженеры выстроили дамбу из грунта и попеременно осушили части озера, удалив донные отложения. Также были построены ходовые мостки, вокруг озера сформировали парк со смотровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками.
В ходе работ была увеличена глубина озера, это исключило его полное промерзание. Даже зимой оно теперь будет оставаться «живым». Также в акватории озера высадили ивы, вязы, тополя, березы, кизильник, бузину, камыш, тростник, поточник, рогоз и осоку, каскадом спускающиеся к воде.
«Сейчас продолжается организация системы водного менеджмента: уже сделаны каскады дождевых садов, а после сдачи „Дома у Озера“ будут доделаны все инженерные коммуникации. Тогда дождевой сток проходя через систему инфильтрации будет направляться в озеро: оно получит естественный приток чистой воды для питания растений и поддержания жизни в нём», — объяснил директор Брусники.
Уже сейчас в озере тихом возятся караси и карпы, а по периметру красуются 80 000 растений 40 видов. А на фасаде, вблизи природного уголка, красуется умиротворяющий мурал, который появился также по инициативе Брусники.