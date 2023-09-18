«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое

До 2000-х годов на берегу озера еще были пляжи. Ситуация изменилась после того, как с началом 21-го века здесь сначала появилась автомойка, которая сливала свои стоки прямо в озеро, а затем на берегах началась основательная застройка, которая существенно повлияла на гидрологию местности — водоем стал мелеть и замусориваться, превратившись в лужу.