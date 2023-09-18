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Федеральная трасса

Тюменский тракт признали самым опасным в Свердловской области

18 сентября 2023, 14:09
Фото: 1MI
Федеральная трасса
Участок трассы Екатеринбург — Тюмень признали одним из самых аварийных, здесь погибли 74 человека.

Всего на пяти самых опасных трассах Свердловской области за 1,5 года в ДТП скончались 231 человек, сообщает ГИБДД.

На Тюменском тракте с 2021 по 2023 год погибло 74 человека, в ближайшее время её расширят. На эти цели местные власти выделят 34 млрд рублей. В этом районе построят обход двух сел: Малые Брусяны и Мезенское, а также Белоярского и Богдановича.

Пермский тракт — следующий по аварийности. Здесь за 1,5 года произошло 185 аварий, в них погибли 56 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 176 километре трассы Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет перекрыто движение. На этом участке рабочие демонтируют железнодорожные балки.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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