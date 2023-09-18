Тюменский тракт признали самым опасным в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Всего на пяти самых опасных трассах Свердловской области за 1,5 года в ДТП скончались 231 человек, сообщает ГИБДД.
На Тюменском тракте с 2021 по 2023 год погибло 74 человека, в ближайшее время её расширят. На эти цели местные власти выделят 34 млрд рублей. В этом районе построят обход двух сел: Малые Брусяны и Мезенское, а также Белоярского и Богдановича.
Пермский тракт — следующий по аварийности. Здесь за 1,5 года произошло 185 аварий, в них погибли 56 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 176 километре трассы Р-351 20 сентября с 13:00 до 14:00 будет перекрыто движение. На этом участке рабочие демонтируют железнодорожные балки.