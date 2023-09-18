Тюменский тракт признали самым опасным в Свердловской области

На Тюменском тракте с 2021 по 2023 год погибло 74 человека, в ближайшее время её расширят. На эти цели местные власти выделят 34 млрд рублей. В этом районе построят обход двух сел: Малые Брусяны и Мезенское, а также Белоярского и Богдановича.