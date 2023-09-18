Тюменские присяжные оправдали мужчину, которого поймали с 30 кг наркотиков

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По данным источников Ура.ру, ему 50 лет. Ранее его задержали сотрудники полиции с поличным.
«У него было изъято 30 кг наркотиков. Это одна из самых крупных партий для сбыта за последние несколько лет на территории Тюменской области, ХМАО И ЯНАО. Заседание состоялось в пятницу», — сообщил источник издания.
В ходе заседания присяжные вынесли оправдательный приговор. Судья удалилась в совещательную комнату, но никакого решения не озвучила. Ещё одно заседание прошло 18 сентября. Сообщается, что мужчина ранее уже был судим.