nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Тюменские присяжные оправдали мужчину, которого поймали с 30 кг наркотиков

Тюменские присяжные оправдали мужчину, которого поймали с 30 кг наркотиков

18 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
В Тюменском районом суде коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт мужчине, которого поймали с 30 кг наркотиков.

По данным источников Ура.ру, ему 50 лет. Ранее его задержали сотрудники полиции с поличным.

«У него было изъято 30 кг наркотиков. Это одна из самых крупных партий для сбыта за последние несколько лет на территории Тюменской области, ХМАО И ЯНАО. Заседание состоялось в пятницу», — сообщил источник издания.

В ходе заседания присяжные вынесли оправдательный приговор. Судья удалилась в совещательную комнату, но никакого решения не озвучила. Ещё одно заседание прошло 18 сентября. Сообщается, что мужчина ранее уже был судим.

Читайте также:
Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работамиТюменец сломал продавщице «Магнита» челюсть, чтобы украсть продуктыТюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Дела судебные
Подпишитесь
Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
Сегодня, 01:05
Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции
Сегодня, 05:46
«Бабье лето» еще вернется: погода на этой неделе удивит тюменцев
Сегодня, 10:08
Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?
Сегодня, 01:00
«А ну-ка, давай-ка…»: в Тюмени разгорелся межнациональный конфликт
Сегодня, 11:16
«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое
Сегодня, 06:39