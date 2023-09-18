Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В компании «Сибур» рассматривают вариант с созданием сети, независимой от коммерческих операторов связи. По словам директора компании это критически важно в чрезвычайных ситуациях — при введении режима контртеррористической операции.
«Мы сейчас смотрим на классические технологические выделенные сети. Мы видим, что тренд ближайших 3–5 лет будет заключаться в использовании независимых технологических сетей, а сейчас ведем проработку с ГКРЧ», — заявил «Ведомостям» генеральный директор «Сибур коннекта» Рустам Абдрахманов.
Планируется, что новая сеть будет работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, которые обычно используются интернет-провайдерами для передачи беспроводного интернета. Однако на данный момент в Минцифры официальной заявки от «Сибура» не поступало. А для того, чтобы реализовать задуманное, необходимо оформление ряда лицензий, цены на которые с 1 января 2024-го вырастут до 1 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, будет ли в Тюмени новая волна частичной мобилизации в 2023 году. Ведь многих тюменцев уже беспокоить актуальная политическая обстановка, в связи с чем в городе ходит много слухов о предстоящем повторении былой практики с набором тысяч человек для участия в СВО.