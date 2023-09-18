Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Планируется, что новая сеть будет работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, которые обычно используются интернет-провайдерами для передачи беспроводного интернета. Однако на данный момент в Минцифры официальной заявки от «Сибура» не поступало. А для того, чтобы реализовать задуманное, необходимо оформление ряда лицензий, цены на которые с 1 января 2024-го вырастут до 1 млн рублей.