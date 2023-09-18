nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

18 сентября 2023, 05:46
Фото: 1MI
Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции

Известно что сейчас одна крупная нефтегазохимическая компания рассматривает возможность развертывания собственной сети связи в диапазонах частот, контролируемых государством. Она необходима в условиях КТО.

В компании «Сибур» рассматривают вариант с созданием сети, независимой от коммерческих операторов связи. По словам директора компании это критически важно в чрезвычайных ситуациях — при введении режима контртеррористической операции.

«Мы сейчас смотрим на классические технологические выделенные сети. Мы видим, что тренд ближайших 3–5 лет будет заключаться в использовании независимых технологических сетей, а сейчас ведем проработку с ГКРЧ», — заявил «Ведомостям» генеральный директор «Сибур коннекта» Рустам Абдрахманов.

Планируется, что новая сеть будет работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, которые обычно используются интернет-провайдерами для передачи беспроводного интернета. Однако на данный момент в Минцифры официальной заявки от «Сибура» не поступало. А для того, чтобы реализовать задуманное, необходимо оформление ряда лицензий, цены на которые с 1 января 2024-го вырастут до 1 млн рублей.

В Тюменской области ко Дню знаний усилят меры по защите от террористических угроз
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, будет ли в Тюмени новая волна частичной мобилизации в 2023 году. Ведь многих тюменцев уже беспокоить актуальная политическая обстановка, в связи с чем в городе ходит много слухов о предстоящем повторении былой практики с набором тысяч человек для участия в СВО.

Читайте также:
В Тюменской области в лесу пропали глухонемые мужчина и женщинаНа трассах Тюменской области стало меньше ДТПРыбу в шоколаде не желаете? В Тюменской области начнут делать необычный шоколад
#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Терроризм#Алиса Вернер
Подпишитесь
Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
Сегодня, 01:05
Объясняют экономисты: почему в Тюменской области маленькие пособия по безработице
Сегодня, 04:29
Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?
Сегодня, 01:00
«Школе не доверяют»: тюменская учительница высказалась о системе образования в России
Сегодня, 03:39
«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое
Сегодня, 06:39