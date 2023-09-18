nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

«Только не он»: жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

18 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

Жители Аромашевского района обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой не назначать бывшего главу района Евгения Ковальчука на должность руководителя районного Госохотдепартамента.

Глава Аромашевского района Тюменской области Евгений Ковальчук сложил полномочия еще в 2017 году после скандала с изъятием земли у инвалида. Однако сейчас кандидатура экс-главы муниципалитета может рассматривать на должность руководителя районного Госохотдепартамента.

Однако местные жители, помнящие указанный инцидент протестуют — они написали письмо губернатору, чтобы напомнить о «грехе» Ковальчука.

«Житель села Аромашево инвалид Иван Плюснин обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности Евгения Ковальчука. Так как тот, по мнению Плюснина, обманом завладел доставшимся ему в наследство от деда земельным участком. Ковальчук обещал Плюснину решить вопрос с жильем, но в итоге участком завладела супруга Ковальчука, построила двухэтажный особняк, а Плюснин остался без жилья», — передает 72.ru обращение жителей Аромашевского района.

Источник редакции в политической верхушке региона сообщил, что такое заявление действительно может помешать мужчине занять новую должность в муниципалитете.

«Особенная молитва о Верховном»: аромашевцев зовут в церковь молиться за Путина
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области раскрыто дело коррупционной направленности. Директор Голышмановского центра ветеринарии не уведомил администрацию района о приеме на работу бывшего госслужащего. За нарушение закона ему выписали штраф.

Читайте также:
Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуруТюменцы потратили миллиарды рублей. На что ушли деньги?Сбивший тюменскую школьницу водитель готов пожертвовать деньги на лечение ребенка
#Общество#Политика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
Подпишитесь
Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
Сегодня, 01:05
Тюменские компании готовятся к режиму контртеррористической операции
Сегодня, 05:46
«Бабье лето» еще вернется: погода на этой неделе удивит тюменцев
Сегодня, 10:08
Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?
Сегодня, 01:00
«Русская Община» в Тюмени выступила против маршей националистов
Сегодня, 08:15
«Уголок природы»: в Заречном микрорайоне Тюмени возрождают озеро Тихое
Сегодня, 06:39