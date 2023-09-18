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Posted 18 сентября 2023, 08:19

Published 18 сентября 2023, 08:19

Modified 18 сентября 2023, 08:21

Updated 18 сентября 2023, 08:21

Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

«Только не он»: жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

18 сентября 2023, 08:19
Фото: 1MI. Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

Жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

Жители Аромашевского района обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с просьбой не назначать бывшего главу района Евгения Ковальчука на должность руководителя районного Госохотдепартамента.

Глава Аромашевского района Тюменской области Евгений Ковальчук сложил полномочия еще в 2017 году после скандала с изъятием земли у инвалида. Однако сейчас кандидатура экс-главы муниципалитета может рассматривать на должность руководителя районного Госохотдепартамента.

Однако местные жители, помнящие указанный инцидент протестуют — они написали письмо губернатору, чтобы напомнить о «грехе» Ковальчука.

«Житель села Аромашево инвалид Иван Плюснин обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности Евгения Ковальчука. Так как тот, по мнению Плюснина, обманом завладел доставшимся ему в наследство от деда земельным участком. Ковальчук обещал Плюснину решить вопрос с жильем, но в итоге участком завладела супруга Ковальчука, построила двухэтажный особняк, а Плюснин остался без жилья», — передает 72.ru обращение жителей Аромашевского района.

Источник редакции в политической верхушке региона сообщил, что такое заявление действительно может помешать мужчине занять новую должность в муниципалитете.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области раскрыто дело коррупционной направленности. Директор Голышмановского центра ветеринарии не уведомил администрацию района о приеме на работу бывшего госслужащего. За нарушение закона ему выписали штраф.

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#Алиса Вернер#Общество#Политика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы
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