«Только не он»: жители тюменской деревни выступили против назначения нового чиновника

Глава Аромашевского района Тюменской области Евгений Ковальчук сложил полномочия еще в 2017 году после скандала с изъятием земли у инвалида. Однако сейчас кандидатура экс-главы муниципалитета может рассматривать на должность руководителя районного Госохотдепартамента.