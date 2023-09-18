«Ситуация типичная»: в тюменском Заболотье мужчине прострелили ногу

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Утром стало известно, что жителя Заболотья госпитализировали в больницу с простреленной ногой.
«Первоначально пострадавшему была оказана вся необходимая помощь медицинским работником населённого пункта. Бригадой врачей центра медицины катастроф в 6:35 пациент был доставлен в Областную больницу № 3 и госпитализирован в профильное отделение в состоянии средней степени тяжести», — рассказали «Нашему городу» в департамента здравоохранения.
Казалось, что история имеет криминальную подоплеку, но на деле все оказалось намного проще.
«По предварительной информации при перезаряжании оружия мужчина случайно произвел выстрел. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказала изданию старший лейтенант внутренней службы МО МВД России «Тобольский» Екатерина Копшаева.
По словам жителей Заболотья, эта ситуация рядовая. Местным известно, что более половины населения имеют дома оружие. Также многие в этой местности давно пристрастились к алкоголю из-за чего подобные происшествия нельзя считать из ряда вон выходящими.
«Это еще ладно, что перестрелки не было. А то наши алкаши и друг друга могли подстрелить. Для нас это привычная история», — поделился с «Нашим городом» местный житель.
Известно, что в Заболотье существую проблемы с безопасностью, в СМИ часто обсуждают криминальные хроники этого района.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы уже восьмой год просят губернатора увеличить число авиарейсов в Заболотье. Тюменцы неоднократно обращались к властям с 2016 года.