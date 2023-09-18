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Posted 18 сентября, 11:59

Published 18 сентября, 11:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

С начала года в Тюменской области было выявлено 229 случаев туберкулеза

С начала года в Тюменской области было выявлено 229 случаев туберкулеза

18 сентября 2023, 11:59
Фото: 1MI
За восемь месяцев 2023 года на территории Тюменской области зарегистрировано 229 случаев туберкулеза, в том числе у 10 детей. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Флюорография входит в комплекс диагностических исследований диспансеризации. Флюорограмма помогает раннему выявлению туберкулеза легких. С начала года такое обследование прошли уже порядка 700 тысяч жителей Тюменской области.

Врачи-фтизиатры призывают не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию, а также напоминают, что профилактический осмотр на туберкулез с обязательным прохождением флюорографии необходимо делать 1 раз в год всем взрослым и подросткам с 15 лет. При своевременно установленном диагнозе и соблюдении назначенного режима химиотерапии, туберкулез успешно лечится.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

Диспансеризацию можно пройти в городских поликлиниках и областных больницах (в районах юга Тюменской области) по месту работы или по месту жительства. Для прохождения диспансеризации в регистратуре медицинской организации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС.

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