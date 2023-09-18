С начала года в Тюменской области было выявлено 229 случаев туберкулеза

Врачи-фтизиатры призывают не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию, а также напоминают, что профилактический осмотр на туберкулез с обязательным прохождением флюорографии необходимо делать 1 раз в год всем взрослым и подросткам с 15 лет. При своевременно установленном диагнозе и соблюдении назначенного режима химиотерапии, туберкулез успешно лечится.