С начала года в Тюменской области было выявлено 229 случаев туберкулеза

Posted 18 сентября, 11:59
Published 18 сентября, 11:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Флюорография входит в комплекс диагностических исследований диспансеризации. Флюорограмма помогает раннему выявлению туберкулеза легких. С начала года такое обследование прошли уже порядка 700 тысяч жителей Тюменской области.
Врачи-фтизиатры призывают не пренебрегать возможностью пройти диспансеризацию, а также напоминают, что профилактический осмотр на туберкулез с обязательным прохождением флюорографии необходимо делать 1 раз в год всем взрослым и подросткам с 15 лет. При своевременно установленном диагнозе и соблюдении назначенного режима химиотерапии, туберкулез успешно лечится.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».
Диспансеризацию можно пройти в городских поликлиниках и областных больницах (в районах юга Тюменской области) по месту работы или по месту жительства. Для прохождения диспансеризации в регистратуре медицинской организации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС.