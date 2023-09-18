«Русская Община» в Тюмени выступила против маршей националистов

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На днях по социальным сетям разошелся видеоролик, взбудораживший общественность. Радикально настроенные подростки прошли маршем по улицам Тюмени, выкрикивая националистические лозунги.
Очевидно, это фанатская группировка ФК «Тюмень». А видео, попавшее в сеть — это так называемый фанатский «проход» до или после матча.
На произошедшее отреагировали представители тюменского отделения организации «Русская Община». По их словам, подростки сами не понимают, какие последствия их могут ждать за подобные действия и высказывания.
В «Общине» считают, что молодые тюменцы собрались в толпу не сами: на проведение акции их кто-то подтолкнул извне.
«Русская Община категорически против подобных радикальных действий. Мы, русские (во всей полноте этого слова), не желаем разжечь межнациональную ненависть! Мы за порядок в нашем доме! Тем не менее, нельзя не отметить, что подобные настроения „организованной толпе“ не могут придти на пустом месте», — говорится в обращении.
Организация призвала не поддаваться на провокации, а все возникшие конфликты решать путем диалога и в рамках закона.