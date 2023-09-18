Промышленно-энергетический Форум TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября

«Радует, что сегодня здесь много заинтересованной молодежи и произошло очень активное ее погружение в работу Форума! Мы понимаем, что в нефтегазовой промышленности работает большое количество молодых специалистов, и мы предоставляем им возможность пообщаться с коллегами из других компаний, а тем, у кого есть новые проекты — заявить о себе», — отмечает директор Департамента инвестиционной политики Антон Машуков.