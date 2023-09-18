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Posted 18 сентября, 12:12

Published 18 сентября, 12:12

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Промышленно-энергетический Форум TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября

Промышленно-энергетический Форум TNF пройдет в Тюмени с 18 по 21 сентября

18 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Сегодня, 18 сентября, в Тюмени начал работу Промышленно-энергетический Форум TNF. Мероприятие проходит уже в двадцатый раз, а с прошлого года оно поменяло региональный статус на федеральный.

Тюменский Промышленно-энергетический Форум уже давно стало главной межотраслевой площадкой страны для эффективного взаимодействия недропользователей, промышленников, разработчиков технологий, представителей органов власти, экспертного сообщества. Традиционно в ходе этого события пройдут деловые сессии, будут подписаны соглашения и дорожные карты.

В мероприятии примут участие свыше 10 тысяч человек и 700 представителей нефтегазовых компаний.
После открытия участники осмотрели выставку ТNF EXPO. На площади более 3 тыс. квадратных метров свои технологии продемонстрировали «Роснефть», «Лукойл», «Алмаз-Антей», «Газпром сжиженный газ», «Тюменские моторостроители», «Технониколь», «Сколково», Positive Technologies, компания «Технологии ОФС» и другие.

«Радует, что сегодня здесь много заинтересованной молодежи и произошло очень активное ее погружение в работу Форума! Мы понимаем, что в нефтегазовой промышленности работает большое количество молодых специалистов, и мы предоставляем им возможность пообщаться с коллегами из других компаний, а тем, у кого есть новые проекты — заявить о себе», — отмечает директор Департамента инвестиционной политики Антон Машуков.

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