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Повышение ставок Центробанка: причины и последствия

18 сентября 2023, 08:30
На последнем заседании, которое состоялось в пятницу, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 13%. Это уже третье увеличение за последние два месяца. В июле ставка составляла 7,5%, а месяц назад она была повышена до 12% из-за быстрого роста цен.

ЦБ России не единственный банк, который борется с инфляцией. Другие банки также ужесточают денежно-кредитную политику. Например, Европейский ЦБ в сентябре повысил основные ставки на 0,25%, а ФРС США в конце июля установила свою ставку на максимальном уровне за последние 22 года, пишет ИА RuNews24.ru

Предыдущие повышения ставок не смогли остановить рост цен. По мнению Центробанка, причина этой ситуации — сочетание следующих факторов: ослабление рубля, ведущее к росту стоимости импорта; большие расходы на оборонные госзаказы и другие расходы, связанные с СВО; увеличение потребления населением за счет роста зарплат и дефицита трудовых ресурсов.

В результате роста спроса со стороны бизнеса и населения возникают ограниченные возможности производства и увеличивающиеся издержки.

Поэтому цены растут по объективным причинам, а также из-за растущих проинфляционных ожиданий. Опросы руководителей предприятий показывают, что их ожидания относительно повышения цен значительно возросли в августе–сентябре.

Такие ожидания могут создать самоподдерживающуюся инфляционную спираль. Рост цен на продукцию одних предприятий передается в другие сектора экономики, что приводит к росту издержек, и топ-менеджеры вынуждены повышать цены.

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