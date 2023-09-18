Повышение ставок Центробанка: причины и последствия

На последнем заседании, которое состоялось в пятницу, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 13%. Это уже третье увеличение за последние два месяца. В июле ставка составляла 7,5%, а месяц назад она была повышена до 12% из-за быстрого роста цен.