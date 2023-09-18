nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:10

Published Сегодня, 01:10

Modified Сегодня, 01:10

Updated Сегодня, 01:10

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 сентября

18 сентября 2023, 01:10
Фото: 1MI
В Тюменской области понедельник, 18 сентября, порадует жителей региона по-настоящему летней погодой. На юге региона воздуха прогреется до +20…+23, день пройдет при переменной облачности и юго-западном ветре 4-9 метров в секунду. В ночные часы термометры покажут +3…+8.

В Тюмени, по прогнозам метеорологов, первый день новой рабочей недели ожидается солнечным. Утром термометры покажут +8…+9, скорость юго-западного ветра составит 2 м/с. В обеду потеплеет до +20…+22. Ветер сменит направление на западное и усилится до 4-5 м/с.

В ночные и вечерние часы термометры не опустятся ниже +12…+14. Будет дуть южный ветер с переходом на западный со скоростью до 3 м/с.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:14, закат в 18:49, продолжительность дня 12 часов 35 минут.

Экологическая катастрофа миновала? Вода в Туре начала прибывать
Узнать подробнее

В Тобольске 18 сентября ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +3…+5, ожидается юго-западный ветер 1 м/с. К полудню воздух прогреется до +20…+21, ветер сменит направление на западное и усилится до 3 м/с. В вечерние и ночные часы термометры покажут +8….+11, скорость южного ветра составит не более 2 м/с.

УФ-индекс составит 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:02, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 37 минут.

«Клондайк белых и людей море»: где тюменцы собирают ведрами белые грибы и опята
Узнать подробнее

В Заводоуковске в понедельник, 18 сентября, будет солнечно. В утренние часы температура воздуха составит +8…+9, скорость южного ветра 2 м/с. К обеду столбики термометров поднимутся до +20…+22, ветер сменит направление на юго-западное с переходом на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В вечернее и ночное время ожидается +11….+14, ветер юго-западного и южного направлений до 2 м /с.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:10, закат в 18:45, продолжительность дня 12 часов 35 минут.

Сколько стоит доллар после повышения ключевой ставки в тюменских банках?
Узнать подробнее

В Ялуторовске в первый рабочий день ожидается солнечная погода. В утренние часы термометры покажут +7…+8, скорость юго-западного ветра с переходом на южный 2 м/с. К обеду столбики воздух прогреется до +20…+22, ветер сменит направление на юго-западное с переходом на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В вечернее и ночное время ожидается +10….+14, ветер юго-западного и южного направлений до 3 м /с.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:11, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 35 минут.

В Тюменской области растет число заболевших COVID-19
Узнать подробнее

В Ишиме понедельник, 18 сентября, будет солнечным. Утром ожидается +6…+10, штиль. Днем термометры покажут +20…+22, будет дуть западный ветер со скоростью до 4-5 м/с. В вечерние и ночные часы температура воздуха не опустится ниже +9…+12.

УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 5:59, закат в 18:33, продолжительность дня 12 часов 34 минуты.

Читайте также:
Итоги недели: инаугурация Моора, острый дефицит врачей, марш нацистовНа трассах Тюменской области стало меньше ДТПРыбу в шоколаде не желаете? В Тюменской области начнут делать необычный шоколад
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Ишимский район#Заводоуковск
Подпишитесь
«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах
15 сентября, 08:41
«Хочу кабачок»: с какими необычными проблемами тюменцы обращаются к сексологу?
15 сентября, 06:29
«Проще бомжевать»: сколько придется потратить на съемную квартиру в Тюмени?
15 сентября, 04:32
Пришли заморозки: какой будет погода в Тюменской области в выходные 16 и 17 сентября?
15 сентября, 07:49
«Цены растут, а качество падает?»: владелица аптеки рассказала о ситуации на рынке
15 сентября, 01:00
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
15 сентября, 10:05