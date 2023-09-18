Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 сентября

В Ялуторовске в первый рабочий день ожидается солнечная погода. В утренние часы термометры покажут +7…+8, скорость юго-западного ветра с переходом на южный 2 м/с. К обеду столбики воздух прогреется до +20…+22, ветер сменит направление на юго-западное с переходом на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.