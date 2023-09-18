Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 сентября

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Updated Сегодня, 01:10
В Тюмени, по прогнозам метеорологов, первый день новой рабочей недели ожидается солнечным. Утром термометры покажут +8…+9, скорость юго-западного ветра составит 2 м/с. В обеду потеплеет до +20…+22. Ветер сменит направление на западное и усилится до 4-5 м/с.
В ночные и вечерние часы термометры не опустятся ниже +12…+14. Будет дуть южный ветер с переходом на западный со скоростью до 3 м/с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:14, закат в 18:49, продолжительность дня 12 часов 35 минут.
В Тобольске 18 сентября ожидается солнечная погода. Утром температура воздуха составит +3…+5, ожидается юго-западный ветер 1 м/с. К полудню воздух прогреется до +20…+21, ветер сменит направление на западное и усилится до 3 м/с. В вечерние и ночные часы термометры покажут +8….+11, скорость южного ветра составит не более 2 м/с.
УФ-индекс составит 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:02, закат в 18:30, продолжительность дня 12 часов 37 минут.
В Заводоуковске в понедельник, 18 сентября, будет солнечно. В утренние часы температура воздуха составит +8…+9, скорость южного ветра 2 м/с. К обеду столбики термометров поднимутся до +20…+22, ветер сменит направление на юго-западное с переходом на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.
В вечернее и ночное время ожидается +11….+14, ветер юго-западного и южного направлений до 2 м /с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:10, закат в 18:45, продолжительность дня 12 часов 35 минут.
В Ялуторовске в первый рабочий день ожидается солнечная погода. В утренние часы термометры покажут +7…+8, скорость юго-западного ветра с переходом на южный 2 м/с. К обеду столбики воздух прогреется до +20…+22, ветер сменит направление на юго-западное с переходом на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.
В вечернее и ночное время ожидается +10….+14, ветер юго-западного и южного направлений до 3 м /с.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:11, закат в 18:46, продолжительность дня 12 часов 35 минут.
В Ишиме понедельник, 18 сентября, будет солнечным. Утром ожидается +6…+10, штиль. Днем термометры покажут +20…+22, будет дуть западный ветер со скоростью до 4-5 м/с. В вечерние и ночные часы температура воздуха не опустится ниже +9…+12.
УФ-индекс составит 3 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 5:59, закат в 18:33, продолжительность дня 12 часов 34 минуты.