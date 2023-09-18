Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?

Можно настроить раннюю подачу тепла только в частном доме, например, запустить газовую систему отопления, если до этого момента она была отключена. В многоквартирном доме такое невозможно, даже если вам кажется, что в квартире холодно и сыро, рассказала «Нашему городу» эксперт ЖКХ Вера Москвина.