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Тепло в домах начнут давать после отмашки властей муниципалитета.

Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?

18 сентября 2023, 01:00
Фото: 1MI
Тепло в домах начнут давать после отмашки властей муниципалитета.

Эксперты объяснили тюменцам, как понять, что дом готов к включению батарей

В Тюменской области начинается отопительный сезон: первыми запустят социальные объекты, затем подключат жилые дома. Эксперты рассказали «Нашему городу», можно ли запустить тепло раньше срока, что сделать, чтобы не было теплопотерь в квартире, и как узнать, что ваш дом готов к отопительному сезону.

Когда дадут тепло?

В соответствии с постановлением правительства РФ (№ 354 от 06.05.2011 г.) отопительный сезон должен начаться по истечении пяти дней, во время которых среднесуточная температура в населенном пункте была равна или ниже +8°C.

В «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» (УСТЭК) заявили, что готовы к поэтапному включению централизованной системы теплоснабжения, как только появится соответствующее распоряжение мэрии.

«После опубликования соответствующего постановления „Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания“ приступает к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения. Согласно утвержденной программе, в течение шести дней, начиная с даты, указанной в постановлении, энергия будет поставлена во все микрорайоны города», — сообщили в теплоснабжающей компании.

Первыми подключат жилые дома, расположенные рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Затем теплом обеспечат центральный район и заречный массив. Последними к отоплению будут подключены Дома обороны, а также частный сектор и промышленные объекты.

График подключения к теплу уже доступен.График подключения к теплу уже доступен.
График подключения к теплу уже доступен.
Фото: Инфографика: пресс-служба «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании»

Можно ли попросить включить тепло раньше?

Можно настроить раннюю подачу тепла только в частном доме, например, запустить газовую систему отопления, если до этого момента она была отключена. В многоквартирном доме такое невозможно, даже если вам кажется, что в квартире холодно и сыро, рассказала «Нашему городу» эксперт ЖКХ Вера Москвина.

«Сырость и холод в одной квартире не должна приводить весь дом к излишним затратам. Отопление — это всегда деньги, и деньги очень серьезные. Вот вам холодно, а мне нет. И мне температура повышенная не нужна сейчас, я чувствую себя комфортно», — отметила Москвина.

Эксперт отметила, что квартиру нужно проверить на теплопотери, а также убедиться в надежности внешних межпанельных швов.

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Что обязаны сделать коммунальные службы в доме?

Уже сейчас все УК и ТСЖ должны иметь на руках и опубликовать на сайте паспорт готовности дома к отопительному сезон. Как рассказала Москвина, готовить к запуску тепла начинают фактически сразу, как весной батареи становятся холодными.

«Управляющая компания начинает готовить дом к зиме еще в июле, а то и раньше в мае, как только отключили отопление. Проводят опрессовки, ремонт трубопроводов, осмотры всей системы», — пояснила эксперт.

Обязательные работы перед запуском тепла:

  • Выполнить промывку водоподогревателей;
  • Провести гидравлические испытания внутридомовых коммуникаций;
  • Устранить протечки, выполнить ремонтные работы;
  • Вместе со специалистами провести ежегодную поверку приборов учета.

Как отмечает Москвина, перед подачей отопления жилищная инспекция принимает у УК и ТСЖ дома на готовность к зиме.

В теплоснабжающей компании в свою очередь подчеркивают, что при нарушении этих правил коммунальщики могут быть оштрафованы, а в самом доме могут быть остановлены отопительные системы до устранения нарушений.

Перед запуском тепла коммунальщики обязаны подготовить трассы и дом к предстоящему зимнему сезону.Перед запуском тепла коммунальщики обязаны подготовить трассы и дом к предстоящему зимнему сезону.
Перед запуском тепла коммунальщики обязаны подготовить трассы и дом к предстоящему зимнему сезону.
Фото: 1MI

Что проверить в квартире?

Собственникам жилья коммунальщики советуют самостоятельно осмотреть систему отопления в квартире. Особое внимание нужно уделить радиаторам, трубам и клапанам. При выявлении неполадок нужно вызвать специалистов из УК до запуска отопления.

Как экономить на тепле?

Хорошее утепление дома равно снижению затрат на теплоэнергию. Если установить дополнительный утеплитель на стены, пол и крышу (актуально для первого и самого верхнего этажей), то потерь тепла будет значительно меньше.

«Недостаточно утепленные стены, окна и двери могут приводить к значительным потерям тепла и повышенным затратам на отопление», — подчеркивает эксперт.

Что можно еще сделать:

  • Вызвать мастеров, которые проведут очистку системы отопления, что позволяет ей работать более эффективно;
  • Использовать окна с повышенной теплоизоляцией для уменьшения потерь тепла;
  • Установить систему автоматизации «Умный дом», с помощью которой можно удаленно регулировать температуру в батареях, расписание работы отопительных приборов и снизить потребление энергии. А также автоматически отключать
«Если вы хотите иметь больший контроль над своими расходами на отопление, установите индивидуальные счетчики на радиаторы в квартире. Это позволит вам платить только за фактически потребленное тепло. В таком случае вы сможете применять индивидуальный тариф, который будет определяться по фактическому потреблению», — советует Москвина.

Предлагаем почитать, в каких районах Тюменской области уже начали давать тепло по распоряжению глав муниципалитетов. Стоит отметить, что в 2022 году отопительный сезон стартовал в регионе 14 сентября и продлился до 19 мая 2023 года.

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