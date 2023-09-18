Отопительный сезон-2023 в Тюмени: как понять, что дом готов к включению батарей?

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В соответствии с постановлением правительства РФ (№ 354 от 06.05.2011 г.) отопительный сезон должен начаться по истечении пяти дней, во время которых среднесуточная температура в населенном пункте была равна или ниже +8°C.
В «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» (УСТЭК) заявили, что готовы к поэтапному включению централизованной системы теплоснабжения, как только появится соответствующее распоряжение мэрии.
«После опубликования соответствующего постановления „Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания“ приступает к поэтапному включению и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения. Согласно утвержденной программе, в течение шести дней, начиная с даты, указанной в постановлении, энергия будет поставлена во все микрорайоны города», — сообщили в теплоснабжающей компании.
Первыми подключат жилые дома, расположенные рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Затем теплом обеспечат центральный район и заречный массив. Последними к отоплению будут подключены Дома обороны, а также частный сектор и промышленные объекты.
Можно настроить раннюю подачу тепла только в частном доме, например, запустить газовую систему отопления, если до этого момента она была отключена. В многоквартирном доме такое невозможно, даже если вам кажется, что в квартире холодно и сыро, рассказала «Нашему городу» эксперт ЖКХ Вера Москвина.
«Сырость и холод в одной квартире не должна приводить весь дом к излишним затратам. Отопление — это всегда деньги, и деньги очень серьезные. Вот вам холодно, а мне нет. И мне температура повышенная не нужна сейчас, я чувствую себя комфортно», — отметила Москвина.
Эксперт отметила, что квартиру нужно проверить на теплопотери, а также убедиться в надежности внешних межпанельных швов.
Уже сейчас все УК и ТСЖ должны иметь на руках и опубликовать на сайте паспорт готовности дома к отопительному сезон. Как рассказала Москвина, готовить к запуску тепла начинают фактически сразу, как весной батареи становятся холодными.
«Управляющая компания начинает готовить дом к зиме еще в июле, а то и раньше в мае, как только отключили отопление. Проводят опрессовки, ремонт трубопроводов, осмотры всей системы», — пояснила эксперт.
Обязательные работы перед запуском тепла:
Как отмечает Москвина, перед подачей отопления жилищная инспекция принимает у УК и ТСЖ дома на готовность к зиме.
В теплоснабжающей компании в свою очередь подчеркивают, что при нарушении этих правил коммунальщики могут быть оштрафованы, а в самом доме могут быть остановлены отопительные системы до устранения нарушений.
Собственникам жилья коммунальщики советуют самостоятельно осмотреть систему отопления в квартире. Особое внимание нужно уделить радиаторам, трубам и клапанам. При выявлении неполадок нужно вызвать специалистов из УК до запуска отопления.
Хорошее утепление дома равно снижению затрат на теплоэнергию. Если установить дополнительный утеплитель на стены, пол и крышу (актуально для первого и самого верхнего этажей), то потерь тепла будет значительно меньше.
«Недостаточно утепленные стены, окна и двери могут приводить к значительным потерям тепла и повышенным затратам на отопление», — подчеркивает эксперт.
«Если вы хотите иметь больший контроль над своими расходами на отопление, установите индивидуальные счетчики на радиаторы в квартире. Это позволит вам платить только за фактически потребленное тепло. В таком случае вы сможете применять индивидуальный тариф, который будет определяться по фактическому потреблению», — советует Москвина.
Предлагаем почитать, в каких районах Тюменской области уже начали давать тепло по распоряжению глав муниципалитетов. Стоит отметить, что в 2022 году отопительный сезон стартовал в регионе 14 сентября и продлился до 19 мая 2023 года.