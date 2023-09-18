На АЗС Тюмени резко выросли цены на бензин АИ-95

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По данным читателей «Нашего города», на заправках ТПК АИ-95 стоит 57,5 рублей, на «Ликард» цена на 95-й достигла 55,59 рублей. На АЗС «Лукойл» — 55,6 рублей. Дизельное топливо тоже подорожало, на АЗС Тюмени его предлагают за 67,4 — 75 рублей.
По данным сервиса benzin-price в августе средняя цена АИ-95 составляла 54,66 рублей, теперь 56,7.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября тюменские антимонопольщики пообещали проверит обоснованность стоимости топлива в регионе. За последние три года цена дизтоплива выросла на 13 рублей 32 копейки, АИ-92 — на 7 рублей 82 копейки, АИ-95 — на 8 рублей 67 копеек.