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Цены на бензин

На АЗС Тюмени резко выросли цены на бензин АИ-95

18 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Цены на бензин
В областной столице вновь подорожало топливо. На некоторых заправках стоимость АИ-95 доходит до 58 рублей.

По данным читателей «Нашего города», на заправках ТПК АИ-95 стоит 57,5 рублей, на «Ликард» цена на 95-й достигла 55,59 рублей. На АЗС «Лукойл» — 55,6 рублей. Дизельное топливо тоже подорожало, на АЗС Тюмени его предлагают за 67,4 — 75 рублей.

По данным сервиса benzin-price в августе средняя цена АИ-95 составляла 54,66 рублей, теперь 56,7.

Цены на бензин в Тюмени достигли исторического максимума
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Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября тюменские антимонопольщики пообещали проверит обоснованность стоимости топлива в регионе. За последние три года цена дизтоплива выросла на 13 рублей 32 копейки, АИ-92 — на 7 рублей 82 копейки, АИ-95 — на 8 рублей 67 копеек.

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#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Цены на бензин
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