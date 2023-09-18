На АЗС Тюмени резко выросли цены на бензин АИ-95

По данным читателей «Нашего города», на заправках ТПК АИ-95 стоит 57,5 рублей, на «Ликард» цена на 95-й достигла 55,59 рублей. На АЗС «Лукойл» — 55,6 рублей. Дизельное топливо тоже подорожало, на АЗС Тюмени его предлагают за 67,4 — 75 рублей.