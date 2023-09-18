«Любой ценой»: пассажир поезда задержался в Тюмени и поехал в Абакан на подножке

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Однако опасному путешествию «с ветерком» не суждено было стать продолжительным. Непунктуального искателя острых ощущений заметил проводник поезда «Москва — Абакан». Рискового мужчину проводили в вагон, а уже на следующей станции его ждали сотрудники тюменской транспортной полиции.
«В отношении нарушителя сотрудники Линейного пункта полиции на станции Ишим составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщают правоохранители.
В транспортной полиции напоминают, что цепляться за поручни и кататься снаружи поезда категорически запрещено, это может быть чревато летальным исходом. А потому стоит лучше следить за временем и возвращаться в поезд после остановки на станции заблаговременно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувший в четверг на железнодорожном переходе в Тюмени произошла трагедия. В районе перегона Утяшево — Тюмень насмерть была сбита поездом 79-летняяя пенсионерка. Женщина переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал.