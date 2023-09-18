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Пассажир поезда задержался в Тюмени и поехал в Абакан на подножке

«Любой ценой»: пассажир поезда задержался в Тюмени и поехал в Абакан на подножке

18 сентября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Пассажир поезда задержался в Тюмени и поехал в Абакан на подножке

Пассажир задержался в Тюмени и поехал в Абакан на подножке поезда

51-летний житель Омской области пропустил посадку на станции Тюмень. Когда поезд уже тронулся, опоздавший пассажир зацепился за поручни на ходу и полетел навстречу ветру.
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Полиция

Однако опасному путешествию «с ветерком» не суждено было стать продолжительным. Непунктуального искателя острых ощущений заметил проводник поезда «Москва — Абакан». Рискового мужчину проводили в вагон, а уже на следующей станции его ждали сотрудники тюменской транспортной полиции.

«В отношении нарушителя сотрудники Линейного пункта полиции на станции Ишим составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ „Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте“», — сообщают правоохранители.

В транспортной полиции напоминают, что цепляться за поручни и кататься снаружи поезда категорически запрещено, это может быть чревато летальным исходом. А потому стоит лучше следить за временем и возвращаться в поезд после остановки на станции заблаговременно.

В Тюмени поезд сбил пенсионерку. Пожилая женщина погибла на месте ЧП
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в минувший в четверг на железнодорожном переходе в Тюмени произошла трагедия. В районе перегона Утяшево — Тюмень насмерть была сбита поездом 79-летняяя пенсионерка. Женщина переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Безопасность на дорогах#Алиса Вернер
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