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Комиссия по поощрениям гордумы поддержала ходатайства о награждении тюменцев

Комиссия по поощрениям гордумы поддержала ходатайства о награждении тюменцев

18 сентября 2023, 13:30
Фото: Тюменская городская Дума
В ходе заседания одобрены 15 кандидатур на поощрение Почетными грамотами. Благодарности Думы получат 52 человека и один трудовой коллектив.

За значительные достижения в добровольческой деятельности почетный знак «За волонтерство и милосердие» предлагается вручить руководителю Тюменской фабрики бумажных изделий Ирине Ершовой.

Ирина Викторовна на протяжении многих лет занимается благотворительностью, оказывая помощь обществам инвалидов, социально-незащищенным гражданам, пенсионерам и детям, постоянно оказывает материальную поддержку Дому милосердия «Богадельня». Члены комиссии единогласно поддержали ходатайство на поощрение, поступившее от коллектива фабрики, и рекомендовали рассмотреть вопрос на первом заседании Думы VIII созыва.

Комментируя результаты работы комиссии в VII созыве, председатель Андрей Голоус высоко оценил выстроенную между ее участниками систему сотрудничества и взаимопонимания.

Комиссия рассмотрела ходатайства о поощрении нескольких тысяч горожан, которые своим трудом обеспечивают развитие Тюмени. В нашей работе не было разногласий, мы конструктивно рассматривали каждое предложение и приходили к общему решению. Говорю всем участникам комиссии огромное спасибо за выполнение всех рабочих задач, — сказал Андрей Вячеславович.
#Тюмень#Тюменская городская Дума#Городская Дума#Фабрика#Награждение#Поощрения
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