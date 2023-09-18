Комиссия по поощрениям гордумы поддержала ходатайства о награждении тюменцев

Ирина Викторовна на протяжении многих лет занимается благотворительностью, оказывая помощь обществам инвалидов, социально-незащищенным гражданам, пенсионерам и детям, постоянно оказывает материальную поддержку Дому милосердия «Богадельня». Члены комиссии единогласно поддержали ходатайство на поощрение, поступившее от коллектива фабрики, и рекомендовали рассмотреть вопрос на первом заседании Думы VIII созыва.