Комиссия по поощрениям гордумы поддержала ходатайства о награждении тюменцев

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
За значительные достижения в добровольческой деятельности почетный знак «За волонтерство и милосердие» предлагается вручить руководителю Тюменской фабрики бумажных изделий Ирине Ершовой.
Ирина Викторовна на протяжении многих лет занимается благотворительностью, оказывая помощь обществам инвалидов, социально-незащищенным гражданам, пенсионерам и детям, постоянно оказывает материальную поддержку Дому милосердия «Богадельня». Члены комиссии единогласно поддержали ходатайство на поощрение, поступившее от коллектива фабрики, и рекомендовали рассмотреть вопрос на первом заседании Думы VIII созыва.
Комментируя результаты работы комиссии в VII созыве, председатель Андрей Голоус высоко оценил выстроенную между ее участниками систему сотрудничества и взаимопонимания.
Комиссия рассмотрела ходатайства о поощрении нескольких тысяч горожан, которые своим трудом обеспечивают развитие Тюмени. В нашей работе не было разногласий, мы конструктивно рассматривали каждое предложение и приходили к общему решению. Говорю всем участникам комиссии огромное спасибо за выполнение всех рабочих задач, — сказал Андрей Вячеславович.