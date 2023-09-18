Как яркий свет помогает проснуться

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Published Сегодня, 09:00
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Расскажем, как оставаться бодрым без кофе и энергетических напитков в любом месте и в любое время, пишет NEWS.ru .
Если утром нужно взбодриться без кофе, есть несколько полезных советов. Они будут особенно полезны для тех, кто решил отказаться от кофе по рекомендации врача или по другим причинам. Чтобы избавиться от зависимости от кофеина, организму может потребоваться несколько дней или даже несколько недель. В этот период важно быть в хорошей форме и продолжать выполнять повседневные дела.
В данном случае проще предупредить появление сонливости, чем пытаться с ней бороться. Поэтому следуй нескольким простым рекомендациям.
Всегда высыпайся. Здоровому взрослому человеку в среднем требуется около восьми часов сна в сутки. Если ты будешь спать достаточное количество времени каждую ночь, то проблемы с недосыпом исчезнут.
Следуй режиму дня. Когда мы отказываемся от продукта, который мы постоянно потребляли, может возникнуть синдром отмены. Например, когда мы бросаем курить. Важно не сорваться и не вернуться к употреблению того, от чего мы решили отказаться. Строгий режим дня поможет нам быть дисциплинированными и проще соблюдать ограничения.
Ложись спать сегодня, а не завтра. Лучше ложиться спать до полуночи. Некоторые эксперты считают, что самый качественный отдых можно получить до трех часов ночи. Поэтому в это время нужно глубоко спать.
Утром, проснувшись, включай яркий свет в комнате, предпочитай лампы с холодным свечением. Это поможет организму остановить выработку мелатонина, гормона, который отвечает за сон.