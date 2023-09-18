Как яркий свет помогает проснуться

Если утром нужно взбодриться без кофе, есть несколько полезных советов. Они будут особенно полезны для тех, кто решил отказаться от кофе по рекомендации врача или по другим причинам. Чтобы избавиться от зависимости от кофеина, организму может потребоваться несколько дней или даже несколько недель. В этот период важно быть в хорошей форме и продолжать выполнять повседневные дела.