«Бабье лето» еще вернется: погода на этой неделе удивит тюменцев

В воскресенье температура воздуха достигнет своего максимума этой недели. Утром будет облачно и +11, а уже к полудню потеплеет до +19 и облака разойдутся. В течение всего дня будут держаться рекордные на этой неделе +22 градуса, к вечеру похолодает до +15, а к ночи — до +12.