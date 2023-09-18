«Бабье лето» еще вернется: погода на этой неделе удивит тюменцев

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Хоть сентябрь формально и является осенью, тюменцы на этой неделе почувствуют отголоски лета. В течение недели дневная температура будет сильно разниться: синоптики пообещали колебания от +13 до +19 градусов, а в воскресенье ожидается +22.
18 сентября уже близится к вечеру. До 18 часов температура воздуха составит +21, а позже станет прохладнее: в 20 часов вечера прогнозируется +14, а в 23 часа — +11. Ни осадков, ни облаков не будет.
Завтрашнее утро начнется с +11 градусов и солнца. К полудню синоптики пообещали появление облаков и потепление до +19, а ближе к 17 вечера начнется небольшой дождь, который будет идти до 20 часов вечера: температура воздуха опустится с +18 до +13. Ближе к ночи похолодает до +9.
Утро и день среды в Тюмени будут солнечными. В начале дня будет +8 градусов, позже потеплеет до +14. К вечеру небо заволочет облаками. В ночное время суток температура воздуха составит +5 градусов.
Четверг тоже будет солнечным. Утром прогнозируются +7 градусов, к полудню потеплеет до +15, а в течение дня будут держаться +19 градусов. К ночи похолодает до +10.
По сообщениям синоптиков, в пятницу примерно до 14 часов дня будет облачно, но потом облака уйдут. Температура воздуха утром составит +12, а в течение дня она будет колебаться от +15 до +17. К вечеру температура опустится до +10, а к ночи — до +5.
В субботнее утро будет светить Солнце, которое к 14 часам дня закроют облака. В 8 утра синоптики пообещали +4 градуса, а в течение дня — +11+13. Вечером похолодает до +7+9, осадков в субботу не ожидается.
В воскресенье температура воздуха достигнет своего максимума этой недели. Утром будет облачно и +11, а уже к полудню потеплеет до +19 и облака разойдутся. В течение всего дня будут держаться рекордные на этой неделе +22 градуса, к вечеру похолодает до +15, а к ночи — до +12.