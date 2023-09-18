Тюменка Алена Водонаева обвинила известного блогера-фрика в дискредитации армии РФ

Ранее «Наш город» сообщал, что Водонаеву расстроили отдыхающие дети и их родители на пляжах Анапы. Она рекомендовала жирным и неповоротливым похудеть. Она полагает, что лишний вес у детей может серьёзно испортить здоровье ребят в раннем возрасте.