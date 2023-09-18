Тюменка Алена Водонаева обвинила известного блогера-фрика в дискредитации армии РФ

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Заявление от Водонаевой поступило в МВД. Если данные, изложенные в нем, подтвердятся — Андрея Петрова могут оштрафовать.
«По мнению Водонаевой, в telegram-канале Петрова часто проскакивают дискредитирующие ВС РФ посты. Поэтому его можно несколько раз оштрафовать по административной статье, а затем возбудить и уголовное дело по 207.3 УК РФ», — Telegram-канал Baza.
Более того, телеведущая полагает, что канал, принадлежащий блогеру Петрову, опубликовал ее личные данные. По информации Baza заявление тюменки принято, теперь сотрудники МВД изучают канал блогера.
Ранее «Наш город» сообщал, что Водонаеву расстроили отдыхающие дети и их родители на пляжах Анапы. Она рекомендовала жирным и неповоротливым похудеть. Она полагает, что лишний вес у детей может серьёзно испортить здоровье ребят в раннем возрасте.