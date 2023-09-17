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Posted 17 сентября, 12:03

Published 17 сентября, 12:03

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Жителям Ишима с тяжелым артритом больше не надо ездить на лечение в областной центр

Жителям Ишима с тяжелым артритом больше не надо ездить на лечение в областной центр

17 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI
В Ишиме для пациентов с ревматоидным артритом стала доступная таргетная терапия, которая помогает облегчить симптомы, а значит и улучшить качество их жизни. Раньше за таким лечением они были вынуждены ездить в Тюмень, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Медики поясняют, ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание суставов, нередко приводящее к инвалидизации. В таких случаях генно-инженерные препараты могут оказать значительную помощь в облегчении симптомов и замедлении прогрессирования заболевания. Эффективность применения моноклональных антител в терапии ревматоидного артрита давно доказана.

На базе ОБ №4 впервые препарат был введен 50-летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет. Раньше она была вынуждена ездить каждый месяц в Тюмень, для получения одной дозы лекарства, сейчас она его получила в терапевтическом отделении ОБ № 4.

Как рассказала, весь процесс лечения занял около часа.

«Пациент поступил, мы оформили документы, поставили укол, 30 минут понаблюдали за его состоянием и проводили домой. Такая практика заметно упрощает и облегчает жизнь нашим пациентам», — пояснили в медучреждении.

Данное лечение назначается врачебной комиссией в том случае, если базисная терапия не эффективна, либо развились осложнения на фоне применения препаратов. Таргетная терапия проводится раз в месяц, пожизненно и бесплатно, в рамках полиса ОМС.

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