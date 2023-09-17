Жителям Ишима с тяжелым артритом больше не надо ездить на лечение в областной центр

На базе ОБ №4 впервые препарат был введен 50-летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет. Раньше она была вынуждена ездить каждый месяц в Тюмень, для получения одной дозы лекарства, сейчас она его получила в терапевтическом отделении ОБ № 4.