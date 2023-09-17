Жителям Ишима с тяжелым артритом больше не надо ездить на лечение в областной центр

Posted 17 сентября, 12:03
Published 17 сентября, 12:03
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Медики поясняют, ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание суставов, нередко приводящее к инвалидизации. В таких случаях генно-инженерные препараты могут оказать значительную помощь в облегчении симптомов и замедлении прогрессирования заболевания. Эффективность применения моноклональных антител в терапии ревматоидного артрита давно доказана.
На базе ОБ №4 впервые препарат был введен 50-летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет. Раньше она была вынуждена ездить каждый месяц в Тюмень, для получения одной дозы лекарства, сейчас она его получила в терапевтическом отделении ОБ № 4.
Как рассказала, весь процесс лечения занял около часа.
«Пациент поступил, мы оформили документы, поставили укол, 30 минут понаблюдали за его состоянием и проводили домой. Такая практика заметно упрощает и облегчает жизнь нашим пациентам», — пояснили в медучреждении.
Данное лечение назначается врачебной комиссией в том случае, если базисная терапия не эффективна, либо развились осложнения на фоне применения препаратов. Таргетная терапия проводится раз в месяц, пожизненно и бесплатно, в рамках полиса ОМС.