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Published Сегодня, 16:11

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Updated Сегодня, 16:13

«Заехал за тормозными колодками»: в Тюмени иномарка врезалась в магазин автзапчастей

«Заехал за тормозными колодками»: в Тюмени иномарка врезалась в магазин автзапчастей

17 сентября 2023, 16:11
Фото: ЧС Тюмень
Крайне необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье во второй половине дня в центре города. В витрину автомагазина по улице 50 лет ВЛКСМ, 28/5, влетел Hyundai Solaris.
Сюжет
ДТП

Информацию об аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«За запчастями заехал сразу. Судя во всему, за тормозными колодками», — пошутили тюменцы.

На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. О пострадавших информации нет. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 6% снизилась аварийность на трассах. В ГИБДД сообщают, что ситуацию с ДТП удалось стабилизировать благодаря принятым мерам — усилению контроля ДПС на трассах и оснащению опасных участков автодорог шериф-балками, имитирующими включенные проблесковые маячки патрульных автомобилей.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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