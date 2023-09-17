«Заехал за тормозными колодками»: в Тюмени иномарка врезалась в магазин автзапчастей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 6% снизилась аварийность на трассах. В ГИБДД сообщают, что ситуацию с ДТП удалось стабилизировать благодаря принятым мерам — усилению контроля ДПС на трассах и оснащению опасных участков автодорог шериф-балками, имитирующими включенные проблесковые маячки патрульных автомобилей.