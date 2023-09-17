«Заехал за тормозными колодками»: в Тюмени иномарка врезалась в магазин автзапчастей

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Информацию об аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«За запчастями заехал сразу. Судя во всему, за тормозными колодками», — пошутили тюменцы.
На месте аварии работали инспекторы ГИБДД. О пострадавших информации нет. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 6% снизилась аварийность на трассах. В ГИБДД сообщают, что ситуацию с ДТП удалось стабилизировать благодаря принятым мерам — усилению контроля ДПС на трассах и оснащению опасных участков автодорог шериф-балками, имитирующими включенные проблесковые маячки патрульных автомобилей.