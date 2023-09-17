В тюменском «Кроссе нации» приняли участие 8 тысяч человек

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
На старт вышли как любители, так и профессионалы, в том числе участники Олимпийских игр и ветераны спорта.
«Кросс нации — 2023» в Тюмени прошел активно и празднично. Каждый, кто вышел на старт, проявил спортивный характер, но самое главное — получил заряд бодрости и хорошего настроения», — отметил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, пробежавший с тюменцами дистанцию 1 километр.
Ранее «Наш Город» писал, что в связи с проведением спортивного мероприятия в субботу в Тюмени была перекрыта часть центральных улиц. В связи с этим центр областной столицы сковали километровые пробки.