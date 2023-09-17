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В тюменском «Кроссе нации» приняли участие 8 тысяч человек

В тюменском «Кроссе нации» приняли участие 8 тысяч человек

17 сентября 2023, 04:16
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Жители Тюмени разных возрастов пробежали семь дистанция дистанций: 400 метров, 1 километр, 2 километра, 4 километра, 6 километров, 8 километров и 12 километров.
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

На старт вышли как любители, так и профессионалы, в том числе участники Олимпийских игр и ветераны спорта.

«Кросс нации — 2023» в Тюмени прошел активно и празднично. Каждый, кто вышел на старт, проявил спортивный характер, но самое главное — получил заряд бодрости и хорошего настроения», — отметил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, пробежавший с тюменцами дистанцию 1 километр.
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Ранее «Наш Город» писал, что в связи с проведением спортивного мероприятия в субботу в Тюмени была перекрыта часть центральных улиц. В связи с этим центр областной столицы сковали километровые пробки.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменцы#Руслан Кухарук#Кросс наций
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