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Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуру

Уволившаяся из-за откровенных фото учительница из Ишима обратилась в прокуратуру

17 сентября 2023, 06:28
Фото: ВК Анастасия Шумилова
Педагог-организатор из Ишима Анастасия Шумилова, которую вынудили уволиться из школы из-за откровенных фото, направила заявление в прокуратуру на активиста-блогера Владимира Воронина. Он опубликовал фотографии девушки, сделанные во время фотосессий, в социальных сетях.

Воронина возмутили снимки молодой учительницы, в свободное время занимающейся модельным бизнесом, которые она размещала в сети. В итоге девушке поставили ультиматум — либо она удаляет из соцсетей все свои фотографии, прекращает работать моделью, либо увольняется. Анастасия выбрала второй вариант.

По словам педагога, Владимир Воронин грубо нарушил статью Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина».

«Мне очень нравится работать с детьми — я хочу работать по своей специальности педагога. Но также дорого и мое увлечение моделингом — я 10 лет им занимаюсь. Директор школы мне сказала, что учебному заведению не нужны модели. Меня уволили без обходного листа, без отработки 2 недели, с нарушением Трудового кодекса — по закону работодатель не имеет права принуждать к увольнению по собственному желанию работника, если у него на иждивении имеется ребенок, которому нет трех лет. Моему ребенку нет двух лет», — сообщила девушка.
Фото: ВК Анастасия Шумилова

Анастасия добавила, что не понимает, почему учитель не имеет права на личную жизнь, на свое развитие в другой сфере, на хобби во внеурочное, внерабочее время.

«Меня сейчас немногие поддерживают. Никто не понимает, зачем я топлю за справедливость. Говорят, какая ты модель, если ты педагог или наоборот, какой ты педагог, если ты модель, ведь нельзя совмещать. Узко мыслящие люди меня пытаются затоптать. Все за один день обрушилось из-за одного поста, из-за опубликованных фотографий — красивых, эстетичных», — отметила девушка.
Фото: ВК Анастасия Шумилова

Ранее «Наш Город» писал, что Анастасия Шумилова работала в ишимской школе № 8. 22-летняя девушка недавно она закончила ИПИ им. Ершова (филиал ТюмГУ) и получила диплом. В учебном заведении она отработала всего неделю.

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